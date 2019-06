US-Schauspieler

Von teleschau

Nach einem jahrelangen Krebsleiden ist Schauspieler Max Wright im Alter von 75 Jahren gestorben. Er war vor allem für seine Rolle als Willie Tanner in der 80er-Jahre-Comedy-Serie "Alf" bekannt.

Max Wright, der mit der TV-Serie "Alf" weltbekannt wurde, ist laut dem US-Portal "TMZ" am Mittwoch, 26. Juni, in seinem Zuhause in Hermosa Beach, Kalifornien gestorben. Bereits 1995 war bei dem Schauspieler Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden, doch seit Jahren lebte er in Remission.

Bekannt wurde Wright in den späten 1980er-Jahren als Willie Tanner – der biedere, aber liebenswerte Zieh-Vater des frechen Außerirdischen "Alf" vom Planeten Melmac. Der verrückte Alltag der Tanners unterhielt eine ganze Generation, die vier Jahre lang dabei zuschaute, wie eine amerikanische Durchschnittsfamilie versuchte, das haarige Alien vor den Behörden und den neugierigen Nachbarn zu verstecken.

Neben der Rolle, die ihn weltberühmt machte, spielte Wright noch in zahlreichen anderen Serien und Filmen sowie am Theater und wurde 1998 sogar für seine Rolle in Anton Chekhovs Stück "Ivanov" für einen Tony-Award in der Kategorie "Bester Schauspieler" nominiert.

Von 1965 bis zu ihrem Krebstod im März 2017 war Max Wright mit Linda Ybarrondo verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Ben und Daisy. Nach Lindas Ableben soll der bisexuelle Schauspieler eine Beziehung mit seinem deutschen Krankenpfleger eingegangen sein.

