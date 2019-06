"Making the Cut"

Von teleschau

Heidi Klum goes Streaming: Im Amazon-Original "Making The Cut" sucht die GNTM-Chefin an der Seite von Fotograf Tim Gunn nach dem neuen Modelabel-Hype. Ab 2020 geht's los, unter anderem mit Gastjuroren wie Naomi Campbell.

Streamingdienste sind allgegenwärtig. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Model- und Fashionformate das neue Medium für sich entdecken. Eine der Vorreiterinnen ist dabei einmal mehr Ex-Supermodel Heidi Klum: Die GNTM-Chefin präsentiert ab 2020 das neue Amazon-Original "Making The Cuts", zu dem nun die ersten Dreharbeiten begannen. Zwölf vielversprechende Designer und Unternehmer treten in dem neuen Format gegeneinander an – Ziel ist es, das eigene aufstrebende Modelabel zu promoten und damit den nächsten großen Hype zu starten.

Wer den neuen Label-Trend in Schwung bringt, liegt in den Händen von Heidi Klum und dem britischen Fotografen Tim Gutt. Als Fashion-Duo suchen sie die Nachwuchstalente der Modebranche – und werden dabei von Juroren und prominenten Gastjuroren wie Naomi Campbell, Nicole Richie, Carine Roitfeld und Joseph Altuzarra unterstützt. Der Gewinner der Show erhält eine Million US-Dollar, um das eigene Label auf die Beine zu bringen. Zudem werden die Kollektionen und Designs des Gewinners bei Amazon verkauft.

Bei ProSieben bekommt Heidi Klum übrigens ebenfalls eine neue Show. Dort sucht sie gemeinsam mit Bill Kaulitz und Conchita Wurst die "Queen of Drags".

Quelle: teleschau – der Mediendienst