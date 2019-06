| Triumph bei der Profi-Challenge

Dreimal in Folge hat Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" ihre prominenten Tanzpartner zum Sieg geführt. Nun ging ihre beeindruckende Siegesserie auch in der Profi-Challenge weiter.

In der neuen Show, die anders als die Sendungen der regulären Staffel nicht live, sondern als Aufzeichnung gesendet wurden, triumphierte "Ekat" gemeinsam mit Massimo Sinató. Die beiden Profi-Tänzer zauberten einen Tango auf das Parkett. Da knisterte es im Studio. "Ich glaube, ich bin jetzt schwanger – nur vom Zugucken", meinte Jorge Gonzalez, der gemeinsam mit Motsi Mabuse und Joachim Llambi die Darbietungen kommentierte. Punkte wurden diesmal allerdings nicht vergeben.

Ihren Tango Argentino studierten Ekaterina und Massimo übrigens in nur einer Nacht ein. Mehr Spielraum hatte der prall gefüllte Terminkalender nicht zugelassen.

Ekat wird zum Bayern München des Tanzens #LetsDance — Miriam A. (@Miajamjam) 27. Juni 2019

Die Zuschauer im Studio, die allein über den Ausgang entscheiden durften, wählten die beiden, die normalerweise kein Tanzpaar sind, auf Platz eins. Dahinter landeten Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov auf Platz zwei, Dritter wurden Renata und Valentin Lusin.

Die Paartänze kamen beim Studiopublikum also offenbar am besten an. Den Tänzern stand frei, ob sie als Paar, alleine (mit Ensemble) oder wie Marta Arndt, Evgeny Vinokurov und Motsis Ehemann Evgenij Voznyuk als Trio antreten wollten.

Ekaterina Leonova hatte die vergangenen "Let's Dance"-Staffel zusammen mit Ex-Handballer Pascal Hens gewonnen. Davor triumphierte sie mit Musiker Gil Ofarim und Comedian Ingof Lück. Nach dem Hattrick nun als auch der Premierensieg der erstmals ausgetragenen Profi-Challenge.

Der Sieg von Ekaterina und Massimo hat übrigens auch Auswirkungen auf die nächste "Let's Dance"-Staffel. Die beiden dürfen sich dann ihren Promi selbst aussuchen. Als ob Ekaterina noch weitere Schützenhilfe brauchen würde ...