Ballermann-Sängerin

Von teleschau

Mit dieser schönen Nachricht hatte sie selbst am wenigsten gerechnet: Ballermann-Star Melanie Müller ist wieder schwanger. Sie und ihr Ehemann Mike Blümer (53) erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs.

Jahrelang hatten die RTL-Dschungelkönigin von 2014 und der Unternehmer vergeblich versucht, ein Baby zu bekommen, doch es wollte einfach nicht klappen. Die Geburt ihrer Tochter Mia Rose im September 2017 war ein kleines Wunder für das Paar. Und nun dürfen sie bald ein zweites erleben!

Wie die 30-Jährige nun gegenüber RTL bestätigte, ist sie erneut in anderen Umständen. "Ich bin im sechsten Monat", verkündete Melanie strahlend. "Wir haben es ein bisschen verheimlicht, natürlich auch weil ich viel unterwegs bin, viele Jobs habe". Zwar hätten sie und Mike es drauf angelegt, "aber als es passiert ist, war ich dann doch etwas geschockt", gibt die Stimmungssängerin zu. Nun ist sie aber einfach nur noch glücklich, vor allem auch über das Timing. "Ich glaube, es ist einfach das passende Alter für unsere kleine Mia jetzt. In den nächsten drei Monaten wird sie zwei. Wenn der Altersunterschied jetzt nicht so groß ist, dann haben die auch noch Spaß untereinander, die Kinder", so Melanie weiter.

Das Baby soll Ende Oktober zur Welt kommen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wissen die werdenden Eltern selbst noch nicht. Doch zumindest der Anfangsbuchstabe des künftigen Namens steht schonmal fest: M – genauso wie bei Mama Melanie, Papa Mike und Schwesterchen Mia.

Quelle: teleschau – der Mediendienst