ProSieben-Doku

Von Elisa Eberle

Moderatorin Alexandra Maurer spricht in der Musik-Doku "o2 Music Hall" mit der Band Revolverheld über die spannendsten Stationen ihrer Karriere.

Sie gehören zu den erfolgreichsten Bands der 2000er-Jahre: Seit ihrer Debütsingle "Generation Rock" (2005) und dem wenige Monate später veröffentlichten Debütalbum sind Revolverheld aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Fünf Studio- und zwei Live-Alben haben die vier Hamburger Musiker mittlerweile veröffentlicht. Ihre 16 Singles, darunter "Ich lass für dich das Licht an" (2014) und der anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2008 veröffentlichte Song "Helden 2008", sind allesamt in die deutschen Charts eingestiegen. Doch wie hat es die Band, die sich 2002 in Hamburg gründete, so weit gebracht? Welche Hürden mussten die Musiker um Frontman Johannes Strate auf ihrem Weg an die Spitze der Charts nehmen? Diese und weitere Fragen stellt Alexandra Maurer in der dritten Folge der neuen Musik-Doku "o2 Music Hall" auf ProSieben.

Die ehemalige Moderatorin des Schweizer Privatsenders joiz empfängt die Band, um mit den Musikern über die emotionalsten Momente der vergangenen Jahre zu sprechen. Dabei werden sowohl ihre Erfolge als auch Misserfolge ausführlich behandelt. Außerdem geben die Musiker tiefe und ehrliche Einblicke in ihre Geschichte und ihre Karriere. Natürlich gibt es auch Musik um die Ohren: Zum Abschluss der einstündigen Musiksendung werden die Highlights der o2-Streaming-Events von Revolverheld präsentiert.

Während der Corona-Krise hat die Band übrigens ihre eigenen Streaming-Events organisiert: Die unter den geltenden Abstandsregeln entstandenen "Revolverheld Zuhause Sessions" machten positive Schlagzeilen, sie stehen auf allen bekannten Streaming-Plattformen zum Abruf bereit.

Die "o2 Music Hall" wird derzeit immer dienstags um 22.40 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. In der kommenden Woche trifft Maurer dabei auf die Sängerin Joy Denalane. Zuvor wurden bereits Johannes Oerding und LEA zu den wichtigsten Stationen ihrer Musikkarriere befragt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH