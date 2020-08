| RTL-Castingshow

Auch sie soll Deutschlands neuen Superstar suchen: Mit Maite Kelly ist die "DSDS"-Jury komplett. Die Schlagersängerin nimmt an der Seite von Dieter Bohlen, Michael Wendler und Mike Singer Platz. Das teilte RTL am Montagmorgen mit.

Der erste Arbeitstag der neuen Jury ist Mitte September, wenn die Aufzeichnungen der Jury-Castings starten, hieß es in der Mitteilung weiter. "Ja, ich möchte dieses Abenteuer mit euch erleben. In der kommenden Staffel möchte ich Teil eines Teams sein, das einen Rohdiamanten findet und ihm die große Bühne ermöglicht", sagte Maite Kelly. "Es ist eine schöne Herausforderung, mein Know-how weitergeben und teilen zu können, damit ein strahlender Stern aufgehen kann."

Maite Kelly, die als einzige Frau in der Jury die Nachfolgerin von Tänzerin Oana Nechiti wird, wurde durch die Kelly Family bekannt. Mittlerweile ist sie solo als Schlagersängerin erfolgreich. Damit passt sie gut zu "DSDS", denn in der Castingshow von RTL hatte das Genre in den vergangenen Jahren einen immer größeren Raum eingenommen.

Noch können sich Sängerinnen und Sänger zwischen 16 und 30 Jahren ganz einfach für die neue DSDS-Staffel 2021 bewerben. Entweder beim online-Casting oder mit einem Video bei Instagram (#Superstar2021) oder aber persönlich bei einem der offenen Castings, die derzeit stattfinden. Wann die neue "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel im Fernsehen läuft, ist noch nicht bekannt.

Quelle: areh