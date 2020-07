| Zuschauer-Voting während der Sommerpause

Von Antje Rehse

Sommerpause beim "Tatort". Doch in diesem Jahr können die Zuschauer über die Wiederholungen selbst abstimmen. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums sendet die ARD jeden Sonntag einen "Wunsch-'Tatort'".

Wöchentlich können die Zuschauer online auf DasErste.de/tatort-voting über den nächsten "Tatort" abstimmen. Der jeweilige Sieger wird am Freitag vor der Ausstrahlung bekannt gegeben. Bis zur Ausstrahlung pausiert dann das Voting, ab Sonntag, 21.45 Uhr kann von Neuem abgestimmt werden. Der letzte Wunsch-"Tatort" soll am Sonntag, 30. August, um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt werden.

Bei einigen Zuschauern macht sich allerdings Enttäuschung breit. Sie hätten gerne mehr alte Fälle zur Auswahl gehabt. So fehlt in der Vorauswahl der ARD beispielsweise der Kult-Kommissar Horst Schimanski (Götz George) komplett. Fast alle Krimis sind aus diesem Jahrtausend, die ältesten aus dem Jahr 1999 ("Bienzle und die blinde Wut" und "Habgier", in dem Berti Vogts seinen berühmt-berüchtigten Gastauftritt hatte). "Die Auswahlliste besteht aus den 50 beim Publikum besonders erfolgreichen 'Tatort'-Krimis der letzten 20 Jahre", heißt es auf der ARD-Seite.

Parallel zum "Wunsch-'Tatort'" am Sonntag um 20.15 Uhr zeigt das Erste auf dem Freitagsplatz um 22.15 Uhr ab dem 26. Juni aber noch einmal einige Klassiker aus 50 Jahren "Tatort" und verspricht eine Zeitreise durch die bundesrepublikanische Gesellschafts-, Fernseh- und Krimigeschichte, wie sie sich in der Reihe seit einem halben Jahrhundert spiegelt. Vielleicht bekommen die Zuschauer dann zumindest in diesem Rahmen den ein oder anderen älteren Fall zu sehen.

Welcher "Tatort" hat die Abstimmung gewonnen und wird gezeigt? Hier erfahren Sie es immer aktuell: