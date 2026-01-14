Home News Star-News

"Der Bergdoktor" Hans Sigl privat: Ehefrau, Kinder und sein Leben in Bayern

Leben am Ammersee

"Der Bergdoktor" Hans Sigl privat: Ehefrau, Kinder und sein Leben in Bayern

14.01.2026, 10.40 Uhr
von Annika Schmidt
Hans Sigl, bekannt als "Bergdoktor", lebt abseits der Kamera ein exklusives Leben am Ammersee. Der Schauspieler schätzt die Ruhe und Privatsphäre, bleibt aber Teil eines prominenten Umfelds in Bayern.
Hans Sigl lächelt.
Hans Sigl ist als "Bergdoktor" bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | R4358 Georg Wendt

Abseits von Fernsehkameras und Bergkulissen hat sich Hans Sigl längst ein ganz eigenes Leben aufgebaut. Der gebürtige Österreicher lebt seit Jahren in Bayern – genauer gesagt am Ammersee, einem der exklusivsten Wohnorte des Landes. Hier, fernab vom Drehstress des „Bergdoktors“, genießt der Schauspieler Ruhe und Privatsphäre, bleibt aber dennoch Teil eines prominenten Umfelds. Wie viel Luxus sich der TV-Star im Alltag erlaubt und wie abgeschirmt er wirklich lebt, darüber spricht Sigl nur selten.

Hans Sigls Privatleben: Ehefrau, Kinder und frühere Beziehungen

"Bin wahnsinnig gerne Wahlbayer", erklärt Hans Sigl im Gespräch mit der AZ. Am Ammersee wohnt der gebürtige Österreicher zusammen mit seiner Ehefrau Susanne. Bereits seit 16 Jahren sind die beiden verheiratet. Die Fotografin brachte drei Kinder mit in die Ehe. Zuvor war Susanne mit dem Musiker Hubert Kemmler verheiratet, der unter seinem Künstlernamen Hubert Kah in den 80er Jahren große Erfolge feierte.

Hans Sigl hat einen Sohn aus seiner vorherigen Beziehung mit Schauspielerin Katja Keller. Finanziell ausgesorgt hat der "Bergdoktor" schon seit langem. Seit 17 Jahren verkörpert er erfolgreich Dr. Martin Gruber. Doch auch als Moderator spült Hans Sigl Geld in die private Tasche. Zu seinem Vermögen hat der 55-Jährige bis jetzt keine klare Aussage getroffen, doch es soll sich auf 1 bis 5 Millionen Euro belaufen. Damit gehört er zu den finanziell erfolgreichsten Schauspielern Österreichs.

Derzeit beliebt:
>>Weiterhin kein Stefan Raab – wann kehrt er zurück?
>>"Avatar"-Film macht sie zur erfolgreichsten Darstellerin aller Zeiten
>>Aus heimlichen Treffen wurde Liebe: Roland Kaisers Ehe mit Silvia
>>Erst wollte er die "Bergdoktor"-Rolle nicht – dann wurde er zur Kultfigur


Susanne Sigl und Hans Sigl sind seit 2008 verheiratet. (Foto: picture alliance/Peter Kneffel)



Amira Aly packt aus: "Schwanger zu sein, war für mich die absolute Hölle!"
In ihrem Podcast "Iced Macho Latte" hat Moderatorin Amira Aly offen über ihre negativen Erfahrungen während ihrer Schwangerschaften gesprochen. Co-Host Paula Lambert verriet sie zudem, ob sie derzeit einen Kinderwunsch hat.
Ehrliche Erfahrungen
Amira Aly

Promi-Nachbarn am Ammersee: So exklusiv wohnt Hans Sigl

Als Rückzugsort haben sich Hans Sigl und seine Ehefrau ein teures Pflaster ausgesucht. Sein Haus steht am bayerischen Ammersee zwischen den Anwesen der anderen Promis. Doch auch wenn es nur ein kleiner Ort ist, in dem der Schauspieler wohnt, wird er bislang noch nicht allzu sehr von Fans belagert, die dorthin reisen, um den "Bergdoktor" persönlich zu treffen.

„Es gibt ja noch Kollegen, die viel mehr Aufmerksamkeit ziehen. Hier am Ammersee und am Starnberger See", gibt sich Hans Sigl gelassen. Welche Stars in seiner Nachbarschaft wohnen wollte der Schauspieler nicht genauer verraten, doch klar ist, dass Helene Fischer in der Nähe ihr Haus hat. 

So viele Pannen wie nie: „Wer wird Millionär?“ gerät außer Kontrolle
Eine chaotische Ausgabe von "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch sorgte für Lacher und Verwirrung. Von Mikrofon-Pannen bis zu falschen Stühlen - das Glück war nicht immer auf der Seite der Kandidaten.
Günther Jauch entnervt
Günther Jauch


Ruhig und beschaulich - so lebt es sich am Ammersee. An den kleinen Orten um den See herum, wohnen hier zahlreiche Promis. (Foto: picture alliance/Christine Koenig)

Für den Bergdoktor pendelt Hans Sigl regelmäßig nach Tirol

Nach all den Jahren ist Hans Sigl weiterhin glücklich, am Ammersee zu wohnen. Das pendeln nach Tirol, dem Drehort für "Der Bergdoktor" nimmt der 55-Jährige dafür gerne in Kauf. "Die Landschaft ist toll, ich mag die Gemütlichkeit dort und ich finde auch: Die Österreicher und die Bayern sind gar nicht so unterschiedlich", stellt Hans Sigl fest.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

"All Her Fault": Ein Kind verschwindet in neuer Thriller-Serie
Verschwundene Kinder
Jake Lacy
So entstand „Ku’damm 77“ – die neue ZDF-Doku blickt hinter die Kulissen
"Backstage – Ku'damm 77"
Backstage - Ku'damm 77
Von Helene Fischer bis Roland Kaiser: Das ist das Geheimnis hinter Schlager-Duetten
Schlager-Hits
Helene Fischer und Florian Silbereisen auf der Bühne.
Patrick Dempsey wird 60: So begann die Karriere des "Grey's Anatomy"-Stars
Schauspieljubiläum
Patrick Dempsey
"Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner spricht übers Älterwerden: "Der Tod ist allgegenwärtig"
Schauspielikone
Monika Baumgarnter
"Bergretter"-Rolle: Sebastian Ströbel trifft Arnold Schwarzenegger
Hollywood-Star bald in ZDF-Serie?
Sebastian Ströbel würde gerne Arnold Schwarzenegger für eine Rolle in der ZDF-Serie "Die Bergretter" gewinnen: "Das fänd‘ ich geil".
Offiziell bestätigt: Ross Antony wird bei "Let's Dance" mittanzen
Ross Antony bei Let's Dance
Ross Antony
Eigenes Flugzeug: So gibt Roland Kaiser sein Geld aus
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
Gedenken an Rob Reiner bei den Golden Globes: Nikki Glaser sorgt für rührenden Moment
Tribut mit Humor
Nikki Glaser
Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – so änderte der „Traumschiff“-Star seine Ernährung
Neues Körpergefühl
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
"Hijack" Staffel 2: Alle Infos zu den neuen Folgen mit Idris Elba
Berliner U-Bahn-Thriller
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
Amira Aly packt aus: "Schwanger zu sein, war für mich die absolute Hölle!"
Ehrliche Erfahrungen
Amira Aly
Howard Carpendale wird 80 – und spricht über seinen Abschied
Abschiedstour
Howard Carpendale
Sparmaßnahmen? Das ändert sich bei der "Giovanni Zarrella Show"
Open-Air-Special
Die Giovanni Zarrella Show
Lebenslange Lügen und Eifersucht: Diese Familien brechen ihr Schweigen
"Echtes Leben: Familientherapie mit Franca Cerutti – Dunkle Geheimnisse"
Echtes Leben: Familientherapie mit Franca Cerutti
Eine Frau verschwindet – und das Netz dreht durch: Andrea Sawatzki im neuen Krimi
"Die Verteidigerin – Der Fall Nicola"
Die Verteidigerin - Der Fall Nicola
So deutsch sind die europäischen Royals
Königliche Abstammung
König Charles III. lacht.
Auf dem "kurzen Dienstweg": Das "Großstadtrevier" bekommt einen Neuzugang
Neue Ermittlungen auf St. Pauli
Großstadtrevier
Ernie und Bert aus der "Sesamstraße" regeln ab jetzt den Hamburger Verkehr
Sesamstraße-Ampeln
Ernie und Bert
Horst Lichter fassungslos bei "Bares für Rares": Experte beschädigt Verkaufsstück
Ungewöhnlicher Eingriff
Horst Lichter
So viele Pannen wie nie: „Wer wird Millionär?“ gerät außer Kontrolle
Günther Jauch entnervt
Günther Jauch
"Ku'damm 77"-Premiere bleibt hinter den Erwartungen zurück
Serienfortsetzung
Ku'damm 77
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
„Temptation Island VIP“: Vanessa Nwattu erhebt schwere Vorwürfe gegen Aleks Petrovic
Erschütternde Wiedersehensshow
Temptation Island VIP
Peter Weirs „Die Truman Show“ mit Jim Carrey heute bei Kabel Eins
Mediensatire
Die Truman Show
Warum Eva Habermann trotz Erfolgsrollen immer verwechselt wird
Verwechslungsgeschichte
Eva Habermann
"Let's Dance"-Star Christina Hänni trainiert sich nach der Schwangerschaft zurück
Post partum
Christina und Luca Hänni
"Diese Reise war anders als alles, was ich je unternommen habe": Mit Will Smith auf Entdeckungstour
Weltweite Naturreise
Von Pol zu Pol mit Will Smith
Dieter Bohlen und Carina Walz jetzt auch standesamtlich verheiratet
Hochzeit besiegelt
Dieter Bohlen und Carina Walz
Michelle schließt Schlager-Comeback aus – das hat sie stattdessen vor
Abschied einer Legende
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.