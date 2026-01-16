„Der Bergdoktor“ privat: So lebt Hans Sigl mit der Familie in Bayern

Abseits der imposanten Bergkulisse und des TV-Rummels hat sich Hans Sigl ein besonderes Leben geschaffen. Der gebürtige Österreicher lebt seit Jahren am bayerischen Ammersee, einer der begehrtesten Wohnlagen des Landes. Hier genießt der Schauspieler Ruhe, Rückzug und ein Umfeld, das prominenter kaum sein könnte. Über seinen Alltag, seinen Lebensstil und die Frage, wie viel Luxus er sich erlaubt, spricht Sigl allerdings nur selten.

Hans Sigl privat: Ehe, Kinder und frühere Partnerschaften "Bin wahnsinnig gerne Wahlbayer", erklärt Hans Sigl im Gespräch mit der AZ. Am Ammersee wohnt der gebürtige Österreicher zusammen mit seiner Ehefrau Susanne. Bereits seit 16 Jahren sind die beiden verheiratet. Die Fotografin brachte drei Kinder mit in die Ehe. Zuvor war Susanne mit dem Musiker Hubert Kemmler verheiratet, der unter seinem Künstlernamen Hubert Kah in den 80er Jahren große Erfolge feierte.

Hans Sigl hat einen Sohn aus seiner vorherigen Beziehung mit Schauspielerin Katja Keller. Finanziell ausgesorgt hat der "Bergdoktor" schon seit langem. Seit 17 Jahren verkörpert er erfolgreich Dr. Martin Gruber. Doch auch als Moderator spült Hans Sigl Geld in die private Tasche. Zu seinem Vermögen hat der 55-Jährige bis jetzt keine klare Aussage getroffen, doch es soll sich auf 1 bis 5 Millionen Euro belaufen. Damit gehört er zu den finanziell erfolgreichsten Schauspielern Österreichs.



Susanne Sigl und Hans Sigl sind seit 2008 verheiratet. (Foto: picture alliance/Peter Kneffel)

Ammersee als Rückzugsort: So exklusiv lebt Hans Sigl Als Rückzugsort haben sich Hans Sigl und seine Ehefrau ein teures Pflaster ausgesucht. Sein Haus steht am bayerischen Ammersee zwischen den Anwesen der anderen Promis. Doch auch wenn es nur ein kleiner Ort ist, in dem der Schauspieler wohnt, wird er bislang noch nicht allzu sehr von Fans belagert, die dorthin reisen, um den "Bergdoktor" persönlich zu treffen.

„Es gibt ja noch Kollegen, die viel mehr Aufmerksamkeit ziehen. Hier am Ammersee und am Starnberger See", gibt sich Hans Sigl gelassen. Welche Stars in seiner Nachbarschaft wohnen wollte der Schauspieler nicht genauer verraten, doch klar ist, dass Helene Fischer in der Nähe ihr Haus hat.



Ruhig und beschaulich - so lebt es sich am Ammersee. An den kleinen Orten um den See herum, wohnen hier zahlreiche Promis. (Foto: picture alliance/Christine Koenig)

Dreharbeiten in Tirol: Hans Sigls Leben zwischen Bayern und Alpen Nach all den Jahren ist Hans Sigl weiterhin glücklich, am Ammersee zu wohnen. Das pendeln nach Tirol, dem Drehort für "Der Bergdoktor" nimmt der 55-Jährige dafür gerne in Kauf. "Die Landschaft ist toll, ich mag die Gemütlichkeit dort und ich finde auch: Die Österreicher und die Bayern sind gar nicht so unterschiedlich", stellt Hans Sigl fest.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels