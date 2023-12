"Der kleine Lord“: Was ist aus Ricky Schroder geworden?

Der gebürtige New Yorker war bereits vor der Rolle als kleiner Lord ein Kinderstar. Sein Debüt feierte er mit neun Jahren in dem Boxer-Drama „The Champ“ und wurde für seine schauspielerische Leistung mit dem Golden Globe als „Bester Nachwuchsdarsteller“ ausgezeichnet. Nach dem großen Erfolg mit „Der kleine Lord“ folgten verschiedene Rollen, wie unter anderem die des Pflegers Paul in der Erfolgsserie „Scrubs“ im Jahr 2003. Außerdem spielte er 2010 an der Seite von Jonah Hill und Russel Brand in der Komödie „Männertrip“ und war 2016 als Robert Lee Parton in „Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love" zu sehen.