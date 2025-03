Florian Silbereisen unterbricht "Traumschiff"-Dreh und fliegt einfach weg

Florian Silbereisen gilt als verlässlich und bodenständig. Aktuell steht der Schlagerstar für die neuen "Traumschiff"-Folgen in Neuseeland vor der Kamera. In der ZDF-Kultreihe ist der Moderator als Kapitän Max Parger zu sehen. Doch nun hat der 43-Jährige die "Traumschiff"-Dreharbeiten unterbrochen und ist einfach zurück nach Deutschland geflogen. Das steckt dahinter.

Florian Silbereisen fliegt zu seinem guten Freund Wenn Florian Silbereisen seine Arbeit unterbricht, dann hat der Schlagersänger einen triftigen Grund dafür. So auch bei seiner "Traumschiff"-Unterbrechung vor wenigen Tagen. Für einen guten Freund hat der 43-Jährige in Neuseeland alles stehen und liegen gelassen und ist in ein Flugzeug nach Deutschland gestiegen. Seit rund 25 Jahren ist Florian Silbereisen mit seinem Kollegen DJ Ötzi befreundet. "Florian ist wie ein Bruder für mich", verriet DJ Ötzi einst in einem Interview mit "BILD". Für seinen guten Freund war auch der Weg von Neuseeland nach Deutschland nicht zu weit für Florian Silbereisen.

Seit vielen Jahren sind Florian Silbereisen und DJ Ötzi befreundet. (Foto: MDR/Jürgens TV/Beckmann)

Schlagerstar erklärt die "Traumschiff"-Unterbrechung Der Grund für den Deutschland-Abstecher war "Mountain Mania", die Schlagerparty von DJ Ötzi, der mit bürgerlichem Namen Gerhard „Gerry“ Friedle heißt. Am 15. März war es in Berlin so weit. "Ich bin jetzt tatsächlich aus Neuseeland angereist. Das war ein Ritt. Morgen geht es auch gleich wieder zurück. Aber für die Mountain Mania und vor allem für meinen lieben Freund Gerry – sehr, sehr gerne", erklärte Florian Silbereisen seine Reise gegenüber "Brisant". Bei dieser Gelegenheit gab es nicht nur ein Wiedersehen mit DJ Ötzi, sondern auch weitere Schlagerstars begrüßten Florian Silbereisen. Die Band voXXclub war dabei, genauso wie Mickie Krause oder auch Anna-Marie Zimmermann, die in Berlin auf der „Mountain Mania“ für Après-Ski-Stimmung sorgten.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Prominente Gäste an Bord des "Traumschiffs" Nach dem Besuch in der Hauptstadt ging es Florian Silbereisen direkt zurück nach Neuseeland zurück, um die neuen "Traumschiff"-Folgen fertigzustellen. Am Ostersonntag gibt es eine neue Episode des kultigen ZDF-Dampfers im TV zu sehen. Florian Silbereisen hat natürlich wieder prominente Gäste an Bord. Unter anderem reisen dieses Mal Judith Williams und auch Sven Martinek mit.