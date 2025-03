Florian Silbereisens Bruder sorgt für Eklat: "Viele Probleme verursacht"

Florian Silbereisen hält seine Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch ein paar Details sickern immer mal wieder durch. So ist bekannt, dass seine ältere Schwester Sarina Grundschullehrerin ist, verheiratet war und Mutter ist. Zudem ist die 51-jährige Poker-Spielerin und hat bereits an Poker-Wettbewerben teilgenommen.

Sein Bruder Franz, der elf Jahre älter ist, führt ein anderes Leben. Er ist gläubiger Christ, in der Kirche sehr aktiv und mehrfacher Familienvater. Mit Florian Silbereisen hat er nicht viel gemeinsam und die beiden Brüder sehen sich nicht häufig. "Wir verstehen uns gut. Wir sehen uns nicht so oft, weil unsere Lebensentwürfe so unterschiedlich sind. Aber insgesamt haben wir ein gutes Verhältnis", äußerte sich der ältere Silbereisen über seinen berühmten Bruder bei einem christlichen Kongress. Doch neben den freundlichen Worten sorgte ein anderer Kommentar von Franz Silbereisen für Ärger.

Florian Silbereisen liebt das ruhige Leben abseits der Bühne. In Tiefgraben am Mondsee hat er seinen Rückzugsort gefunden, wo er die Natur genießt und Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick auf das Zuhause des Schlagerstars.

Menschen im Showgeschäft würden "das Glück am falschen Platz suchen". Dieser Kommentar scheint in der Familie Silbereisen für Wirbel gesorgt zu haben. "Die Interviews haben intern in unserer Familie viele Probleme verursacht", gestand Franz Silbereisen laut "merkur.de". Anscheinend haben die Aussagen für Streit zwischen den Geschwistern gesorgt. "Seien Sie bitte nicht böse, ich kann Ihnen nichts weiter sagen. Ich hatte deswegen genug Stress", verrät der 53-Jährige. Nun will sich Franz Silbereisen mit weiteren Kommentaren zurückhalten. In der Öffentlichkeit hat Florian Silbereisen bisher nicht zu den Interviews seines Bruders geäußert.