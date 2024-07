Keine Umarmung: Klaas Heufer-Umlauf kassiert Spott nach Abfuhr von Julian Nagelsmann

Nach einem Video, in dem Bundestrainer Julian Nagelsmann Klaas Heufer-Umlauf ignoriert, nimmt es der Moderator sportlich und reagiert mit einem ironischen Instagram-Post.

Nach dem 1:1 gegen die Schweiz in der EM-Vorrunde wollte Klaas Heufer-Umlauf mit Julian Nagelsmann überschwänglich nach dem Last-Minute-Ausgleich abklatschen, doch der Bundestrainer hatte nur Augen für seinen Bruder: Ein "Sportschau"-Video auf Instagram zeigt, wie Nagelsmann dem ProSieben-Moderator zwar kurz die Hand gibt, aber deutlich macht, dass er an einer Plauderei nicht interessiert ist. Der Coach des DFB-Teams schob Heufer-Umlauf zur Seite, um seinen Bruder zu umarmen. Die Abfuhr, nach der sich Klaas wieder seinem Bierbecher zuwandte, brachte ihm im Netz einigen Spott ein – auf den er nun gewohnt selbstironisch reagierte.

Auf Instagram veröffentlichte Heufer-Umlauf ein Foto mit Mittelfeld-Dirigent Toni Kroos, der sich – im Gegensatz zum Bundestrainer – am Abend des 23. Juni in Frankfurt ordentlich Zeit für seinen Kumpel nahm. Beide grinsen im fast leeren Stadion in die Kamera. "Nach herzlicher Begrüßung mit Julian Nagelsmann gehe ich das Spiel nochmal Minute für Minute mit ihm durch. Er war sehr aufgeregt, aber dankbar", schrieb Klaas augenzwinkernd zu dem Schnappschuss, auf dem der Bundestrainer gar nicht zu sehen ist. Markiert ist der Account von Nagelsmann dennoch – auf dem Körper von Toni Kroos.