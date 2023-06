"Sommerhaus der Stars": Was sagen die Eltern von Max Suhr zu der skurrilen Beziehung mit Claudia Obert

Seitdem Sommer letzten Jahres sind Claudia Obert und Max Suhr ein Paar. Über intime Details aus ihrer Beziehung plaudern die beiden gerne. Somit ist bekannt, das die beiden eine offene Beziehung führen. "Sie kann machen, was sie will – er sollte nur besser aussehen als ich", scherzte Max Suhr im Interview mit t-online über ihr Verhältnis. Immer wieder wird gemunkelt, der Hamburger will aus ihrer Beziehung nur Kapital schlagen. Dem entgegenen die beiden mit offenherzigen Auftritten und Hochzeitsplänen. Sogar ein Tattoo hat sich Max Suhr mit ihren Kosenamen "Spicy Senorita" und "Maxmaus" ins Knie stechen lassen. Nun gehen die beiden das nächste Abenteuer an: das diesjährige Reality-TVFormat "Sommerhaus der Stars".