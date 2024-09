„Only Murders in the Building“: So geht es in Staffel 4 weiter

Morde in ihrem traditionsreichen Apartment-Gebäude „Arconia“ in New York aufklären und darüber podcasten: Das ist zur Leidenschaft von Charles, Mabel und Oliver geworden. Auch wenn im Cast – nicht nur mit den von Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short verkörperten Hauptfiguren – viel Prominenz vorhanden ist, war der große Erfolg der 2021 gestarteten Comedy-Krimi-Serie kaum abzusehen. So zählt „Only Murders in the Building“ beim Streaming-Dienst Hulu zu den erfolgreichsten Comedy-Formaten überhaupt und erreicht beim Bewertungs-Aggregator Rotten Tomatoes Traumnoten. Nun ist die vierte Staffel verfügbar.

So startet Staffel 4 Als Charles, Mabel und Oliver gerade einen neuen Podcast vollendet haben, erhalten sie ein besonderes Angebot: Ein bekanntes Filmstudio möchte ihre Geschichte adaptieren. Also reisen die drei wegen der Verhandlungen nach Los Angeles. Oliver ist nach dem Ende seiner Broadway-Produktion auf das Geld angewiesen, das der Verkauf der Filmrechte bringen würde. Finanziell klamm ist auch Mabel. Sie tut sich jedoch etwas schwer, ihre Persönlichkeitsrechte zu verkaufen. Charles möchte in Los Angeles sein Stuntdouble Sazz treffen. Doch bald gibt es Ungereimtheiten und Hinweise auf ein Verbrechen. Die sorgen dafür, dass das Trio wieder in das „Arconia“ zurückkehrt und das tut, was es am besten kann: einen Mord in diesem Gebäude aufzuklären.

Lohnt sich das Streamen? Wem die ersten drei Staffeln gefallen haben, dürfte mit der vierten Auflage ebenfalls seine Freude haben. Dabei dominieren in der ersten Episode die Comedy-Elemente. Die Serie zieht nicht nur Hollywood sowie das eigene Konzept („Bisher hatten wir Glück, die Leute sind immer hier gestorben“) durch den Kakao. Die Art, wie Charles über die Filmrechte des Podcasts verhandelt, sorgt ebenfalls für einige Lacher. Die Krimi-Handlung läuft anfangs dafür eher unterschwellig ab und spielt damit, dass das Publikum von einem Mord weiß, den das podcastende Trio noch nicht auf dem Schirm hat und mehrere Hinweise übersieht. Das sorgt – neben den cleveren doppelbödigen Dialogen, die die Erwartungshaltung des Publikums immer wieder unterlaufen – für Spannung. Nach der Auftaktfolge kommt mit den Episoden „Pforten des Himmels“ („Gates of Heaven“) und „Zwei auf gleichem Weg“ („Two for the Road“) schließlich die Krimi-Handlung in Schwung. Zudem dürfen sich Cineasten über zahlreiche Referenzen freuen, die über den Verweis der Folgentitel auf bekannte Filme hinausgehen. Auch die Chemie zwischen den drei Hauptdarstellern, die ihren Figuren charmant Leben einhauchen, stimmt weiterhin.

Wo läuft „Only Murders in the Building“? „Only Murders in the Building“ ist beim US-Streaminganbieter Hulu zu sehen. Da dieser derzeit nur einen nationalen Fokus hat, ist für den Zugang eine IP-Adresse in den USA erforderlich. Doch um die Comedy-Krimi-Serie zu sehen, bedarf es weder einer Reise in die Vereinigten Staaten noch einer VPN-Lösung. In Deutschland sind nämlich zahlreiche Hulu-Inhalte auf Disney+ zu sehen. Das gilt auch für „Only Murders in the Building“. Die erste Episode der vierten Staffel, „Spiel mir das Lied vom Tod“, ist hier seit dem 27. August 2024 verfügbar. Bis zum 29. Oktober 2024 folgt jeden Dienstag eine weitere Folge.