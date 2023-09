Aleks und Vanessa gehen im Sommerhaus aufeinander los – Folgt die Trennung?

Die beiden zeigten seit Beginn der Beziehung im vergangenen Jahr in vielen verschiedenen Luxus-Orten, etwa in einem Hotelzimmer in Dubai oder an weißen Sandstränden. Dabei verlinkten sich die zwei stets gegenseitig und überschütteten einander mit Liebesbekundungen und Komplimenten.

Im Sommerhaus fallen die Masken

Viele Social-Media-Nutzer zweifelten schon lange an der dargestellten Perfektion des Paares, doch konkrete Hinweise auf Probleme in der Beziehung gab es nicht – bis zur Ausstrahlung vom "Sommerhaus der Stars". In der dritten Folge der Reality-Show kam es zum Streit zwischen dem Influencer-Pärchen. Vanessa war mit dem Verhalten von Aleks überhaupt nicht einverstanden und drohte ihrem Freund gar mit der Trennung: "Wenn du dir das später anschauen kannst und sagst: Wow, bin ich stolz, wie ich da mit meiner Freundin umgegangen bin, dann mach das. Mal schauen, ob ich dann noch an deiner Seite bin". Das wollte Aleks nicht auf sich sitzen lassen und teilte ebenfalls aus: "Es ist so ekelhaft, wie du mich hier versuchst, in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Das ist richtig erbärmlich".