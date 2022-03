Bachelor 2022: Sind Dominik und Anna noch zusammen?

Für die Frage nach dem Beziehungsstatus des "Bachelors" und seiner Auserwählten ist auch in diesem Jahr Frauke Ludowig zuständig. Beim großen Wiedersehen hat sie die beiden Finalistinnen Anna und Jana-Maria, einige andere Kandidatinnen und natürlich Dominik eingeladen.

Neben Anna und Jana-Maria sind Emily, Franziska, Christina Aurora und Halbfinalistin Nele zugegen. Gemeinsam lassen sie eine relativ harmonische Staffel Revue passieren. Zumindest von Christina Aurora gab es ein paar Zickereien, die man nun in der Highlight-Reel nochmal zeigen kann. Deshalb wurde sie schließlich eingeladen.

Die Highlight-Show mit anschließender Plauderei dient natürlich vor allem dazu, die Spannung bis zum Ende hochzuhalten. Was ist denn jetzt mit dem "Bachelor"-Paar? Im Finale hatte Dominik Anna die letzte Rose geschenkt. "Ich habe mich krass in dich verliebt", gestand er ihr. Und Anna konnte diese Gefühle zurückgeben.

Doch was ist nach den Dreharbeiten passiert, als es vom wunderschönen Mexiko zurück in den deutschen Alltag ging? Offenbar haben Anna und Dominik den Übergang gut hinbekommen. Ein paar Privataufnahmen zeigen ein verliebtes Paar, die "Bachelor"-Staffel haben sie zusammen im Fernsehen geschaut. Ganz eindeutig: Diese beiden sind auch nach den Dreharbeiten noch zusammen. Als endgültigen Beweis gibt's einen Kuss im Studio. "Wir sind sehr, sehr glücklich, sehr, sehr verliebt und ich könnte mir keinen Besseren vorstellen", sagt Anna. Dominik berichtet, dass die beiden fast ununterbrochen zusammen sind. Sogar eine gemeinsame Wohnung in Frankfurt wird schon eingerichtet.