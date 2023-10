"Bauer sucht Frau International": Das sind die neuen Landwirte

Die weltweite Liebessuche geht in die sechste Runde. Inka Bause sucht für ihre zehn Singles bei "Bauer sucht Frau International" nach der richtigen Partnerin oder dem richtigen Partner. Der Weg führt dieses Mal unter anderem auf eine Farm mitten im Urwald von Guatemala und in ein Kaffee-Paradies in Kolumbien. Wir stellen die ersten drei, bekannten Kandidaten vor.

Am 03. Oktober werden alle Teilnehmer der neuen Staffel "Bauer sucht Frau International" bei RTL und bei RTL+ bekannt gegeben. Bisher wurden drei der zehn Landwirte und Bäuerinnen vorgestellt. Wir werfen einen Blick auf die bisher bekannten Kandidaten.

Marisol aus Kolumbien Marisol wünscht sich einen Partner an ihrer Seite, mit dem sie ihr Grundstück in Kolumbien genießen kann. Die 65-Jährige hat einen chilenischen Vater und eine deutsche Mutter. Geboren wurde Marisol in Kolumbien, verbrachte ihre Jugend aber in Deutschland. Nach einer überstandenen Krebserkrankung entschloss sie sich in ihr Geburtsland zurückzukehren. Nun baut sie Kaffee an und kümmert sich um ihre Pferde, Ochsen, Schweine, Gänse und Hunde. Zu ihren Hobbys gehört das Salsa-Tanzen und die Malerei. Seit ihrer Scheidung 2006 gab es keine feste Beziehung im Leben von Marisol, doch mithilfe von Inka Bause soll sich das schnell ändern. Von ihrem Partner wünscht sie sich, dass er intelligenten und gefestigt ist. Zudem sollte er bereit sein, Spanisch zu lernen.

Fritz aus Frankreich Auch in Frankreich wartet ein Single auf die Liebe. Fritz teilt sich den Ackerbau und Milchviehbetrieb mit seinem Bruder. Die Eltern der beiden leben mit auf dem Hof. Der 45-Jährige hat ein ruhiges und entspanntes Naturell, ist gerne hilfsbereit und engagiert sich in der Dorfgemeinschaft. Seit dem Herbst letzten Jahres ist Fritz als Single unterwegs. Nun wünscht er sich eine Frau an seiner Seite, die liebevoll ist und die sich auf dem Bauernhof mit einbringt.

Andreas aus Guatemala Um zu Andreas zu gelangen, muss man weit herausfahren. Der 63-Jährige wohnt auf einer Farm mitten im Urwald von Guatemala. Zuvor arbeitete der Auswanderer drei Jahrzehnte in der IT-Branche, bevor er sich mit 55 Jahren entschloss, in Südamerika Kakao anzubauen. Zweimal war Andreas bereits verheiratet und hat zwei Enkelkinder. Der aufgeschlossene Nordrhein-Westfale gründete in Guatemala eine Art Schule, in der Kinder beispielsweise über gesunde Ernährung aufgeklärt werden. Sein kleines Paradies würde Andreas am liebsten mit einer aktiven, intelligenten und lebensfrohen Frau teilen, die ebenfalls ein großes Herz für andere Menschen mitbringt.