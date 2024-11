"Bauer sucht Frau": Peinlicher Ausrutscher sorgt für Fremdscham beim ersten Date

Saskia aus Niedersachsen hatte das große Scheunenfest der Jubiläumsstaffel verpasst, deshalb darf sie das jetzt in einer Mini-Version auf ihrem Hof nachholen. Ein Bewerber sorgt dabei für einen kuriosen Moment...

In den bisherigen sechs Staffeln von "Bauer sucht Frau International" haben sich bereits 40 Bauern und Bäuerinnen in 22 Ländern auf 6 Kontinenten auf Partnersuche begeben. Nun laufen die Vorbereitungen für Staffel sieben. Wer die neuen Bauern sind, wohin die Reisen dieses Mal gehen und alle weiteren Infos zum neuen Liebes-Abenteuer gibt es hier.

Bevor die beiden aber zu ihrer Herzensdame können, lernen sich die beiden Männer vorab kennen. Martin steigt dabei direkt ins Fettnäpfchen: „Du bist der Bruder?“, hakt er nach, als er Raik erblickt. „Nein, ich bin Konkurrent“, entgegnet der amüsiert. Nach diesem peinlichen Fauxpas dürfen die zwei dann endlich ihre Herzensdame begrüßen. Bei Sekt mit Fichtengeist plaudern die drei über Hobbys, Arbeit und Alltag. Eine endgültige Entscheidung kann die Bäuerin letztendlich nicht treffen. „Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beide erstmal hierbleibt und wir gemeinsam in die Hofwoche starten“, sagt Saskia.

Michelle (25) und Finn (22) sind da schon viel weiter. Die Altenpflegerin kann einen Traktor ohne große Probleme steuern, was den Jungbauern sichtlich beeindruckt. Und das, obwohl Michelle nicht mal einen Führerschein besitzt. Beim gemeinsamen Traktorfahren kommen sich auch Rebecca und Martin näher. Ein Kuss ist allerdings noch nicht gefallen. Ob sich das bald ändert? Bei Geflügelbauer Konny (61) und seiner Herzensdame Doris (60) stimmt die Chemie. Sie könne es gut bei ihm aushalten, schwärmt die Hofdame.

Beim "Bauer sucht Frau"-Dreh: So läuft es hinter der Kamera ab

Abschied bei Sweer und Jenny

Die Hofwoche bei Sweer (63) und Jenny (58) neigt sich dagegen bereits dem Ende entgegen. Eine endgültige Entscheidung füreinander können die beiden nicht treffen. „Ich finde dich als Frau wunderbar. Nur, falls ich hierherkomme, muss ich zu Hause alles aufgeben, das ist nicht so einfach“, erklärt der Norddeutsche. Auch die Pferdewirtin ist sich unsicher: „Bei mir ist das Herz noch nicht so weit. Mal sehen, was die Zukunft bringt.“ Jasmin und Marcel sind sich dagegen sehr sicher: Sie wollen eine gemeinsame Zukunft miteinander wagen.