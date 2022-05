"Club der guten Laune": Marc Terenzi bricht seinem "Bruder" Joey Heindle das Herz

Ausgerechnet im "Club der guten Laune" muss Sänger Joey Heindle erfahren, wie es ist, ein Messer in den Rücken gerammt zu bekommen. Diese Metapher benutzt er zumindest, um das traumatische Erlebnis in der Villa mit seinem vermeintlichen "Bruder" Marc Terenzi zu beschreiben.

Was ist vorgefallen? Joey ist sich sicher, in Marc Terenzi einen echten Freund gefunden zu haben. "Er ist wie ein Bruder für mich", sagt Joey über das ehemalige Boyband-Mitglied Marc. Nach langen Gesprächen über die wilde und drogenreiche Vergangenheit des US-Amerikaners spürt Joey eine tiefe Verbundenheit zu seiner neu gewonnenen Bezugsperson, welche ihm die Hand darauf gibt, auch nach der Sendung unbedingt noch den Kontakt zu halten. Joey schwebt auf Wolke 7.

Bis der Stratege in Marc den Pop-Sänger wieder auf den Boden der Tatsachen zurück holt. Denn die "Bromance" mit Joey passt nicht ganz in Marcs Strategie. Als gewählter Clubchef darf er für das nächste Spiel die beiden Teams zusammenstellen. Natürlich wählt er in sein "Team Pink" nur die aus seiner Sicht körperlich und geistig stärksten Mitspieler. Joey gehört nicht zu den Auserwählten. Die grüne Binde verursacht den ersten kleinen Stich in seinem Herzen. Zu allem Übel verliert das grüne Team haushoch gegen das pinke Team um Marc Terenzi. Der Plan des US-Amerikaners geht auf, denn nun darf er zwei Personen des Verlierer-Teams nominieren, von denen einer die Villa und den "Club der guten Laune" noch am Abend verlassen muss. Seine Wahl fällt auf Entertainer Julian F. M. Stoeckel und Joey Heindle. Der zweite Tiefschlag für den 29-jährigen.

Joey Heindle redet sich Marc Terenzis Nominierung schön Nach der ersten zornigen Phase, in welcher Joey seinem einstigen Liebling Marc mit Sätzen wie: "Du hast jetzt schon einen getroffen bei mir – hätte ich nicht gedacht von dir", die Meinung geigt, beginnt schnell die Phase der Verdrängung. Eigentlich, so redet sich Joey ein, ist die Entscheidung von Marc ein Zeichen von Respekt gewesen. Sie zeige, dass Marc Joey als starken Gegner ansehe. Nun liegt es an den Kandidaten des Gewinnerteams, die jeweils pro Person eine Stimme für den Nominierten abgeben müssen, zu entscheiden, wer die Villa verlassen soll. Fast ist Marc Terenzi wieder in der Gunst des Sängers Joey Heindle gestiegen, als es kommt, wie es kommen muss. Sowohl Joey als auch Julian erhalten jeweils zwei Stimmen. Bei Gleichstand entscheidet der Chef oder die Chefin – in diesem Fall: Marc.

Martin Semmelrogge: "Musste mich einfinden in diese Welt" "Ich hoffe nicht, dass es zu Gleichstand kommt", sagt Joey noch vor der Entscheidung, "dann bekommt Marc ein Problem mit seinem Herzen." Das Problem mit seinem Herzen scheint der US-Amerikaner jedoch schnell zu überwinden. Strategisch gesehen – und das betont er auffallend oft – fällt seine Wahl auf Joey. Der dritte und letzte Tiefschlag für Joey Heindle in dieser Show. Enttäuscht fasst der 29-jährige seine Gefühle zusammen: "Hast du schon mal ein Messer im Rücken gehabt? So fühlt es sich an." Unter Tränen verlässt er die Villa, während Julian F. M. Stoeckel sich darüber freuen darf, dass er für Marc Terenzi anscheinend keine Konkurrenz darstellt.