"Der Dresdner Zwinger – Sachsens Pracht und Prunk": Infos zur Doku über das Architekturwunder

Der Zwinger in Dresden ist ein besonderer Bau, wie die Dokumentation "Der Dresdner Zwinger – Sachsens Pracht und Prunk" von Dagmar Wittmers deutlich macht. Eigentlich von August dem Starken 1709 als Stadtschloss konzipiert, wurde der Bau mit seinen Gärten zu einer Orangerie, in der Orangen überwintern konnten, aber auch zu einem Symbol für üppige Repräsentation, für Ruhm und Macht seines Bauherrn, August des Starken, 1670 geboren und mit 24 Kurfürst von Sachsen geworden.

Bald nach der Bombardierung Dresdens, als auch der Zwinger in Schutt und Asche lag, klopften sie Steine und halfen beim Wiederaufbau mit. Raffaels Sixtinische Madonna, die August einst in Piacenza aufgekauft und über tausend Kilometer nach Sachsen transportiert hatte, konnte so wieder ihr Zuhause finden. Die Nazis hatten sie zuvor in einem Tunnel in Sicherheit gebracht.