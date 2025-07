"Der Wien-Krimi: Lebendig begraben": Kritik zum ARD-Film mit Philipp Hochmair

Wer dranbleibt, wird am Ende des nun wiederholten fünften Films von "Blind ermittelt" (Erstausstrahlung 2021) mit einem kühnen Showdown auf dem legendären Wiener Zentralfriedhof belohnt. Der blinde Ex-Kommissar Alexander Haller (Philipp Hochmair) und sein ruppiger Sidekick Niko Falk (Andreas Guenther) müssen dann bei ablaufendem Ultimatum die lebendig begrabene Chefkommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) erretten, Hallers Nachfolgerin im Amt.

Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Lebendig begraben Krimi • 10.07.2025 • 20:15 Uhr

Dass das gelingt, so zwischen Beethoven und Mozarts Grabmalen, ist in diesem "Wien-Krimi" (Regie: Jano Ben Chaabane) natürlich Hallers überaus feinem Gehör zu verdanken – und dem Wissen um den guten alten Brauch, Toten ein "Scheintodglöckchen" mit in den Sarg zu geben, für den Fall, dass diese erwachen.

Rot-weiß-roter Thrillerstil "Drah di' ned um, der Kommissar geht um": Schade, dass die Falco-Zeile hier nicht ganz passt. – Ein Durchgeknallter geht nämlich um, der auf Rache sinnt und alle niedermacht. Alle, die damals vor vier Jahren seinen Bruder, den Herrn Lehrer, wegen eines Mädchenmordes verurteilt haben, der sich dann in der Zelle das Leben nahm. Eben deshalb musste nun der Anwalt dran glauben, und fast hätte es auch den Psychiater erwischt, bei dem der Wahnsinnige in Therapiestunden ging. Bald, so ahnt man, würden auch Haller und seine frühere Kollegin Laura sterben müssen, es ist nur eine Frage der Zeit.

Offensichtlich pflegen sie jenseits der rot-weiß-roten Grenzen inzwischen einen scharfen Thrillerstil, der viel mit Versatzstücken arbeitet und weniger kleckern als klotzen will. Im Falle des Donnerstagskrimis "Blind ermittelt: Lebendig begraben" (ORF / ARD) verwundert das allerdings einigermaßen. Immerhin war die vorherige Folge, "Tod im Fiaker" (in der ZDFmediathek), ein schöner Wienkrimi, der tollkühn das Sightseeing mit dem Kokainhandel der Fiaker verwob.

Der schwarze Humor fehlt Diesmal überschätzen die Macher aber doch das Interesse am traurigen Werdegang des erblindeten Ex-Kommissars. Der müsste nun viel schweigend leiden, weil er just zum Zeitpunkt seiner Erblindung einen Unschuldigen in den Hefn brachte. Stattdessen geht es aber recht laut und ruppig zu, wofür vor allem Hallers raukehliger Piefke-Kumpel Niko sorgt. Der darf, wie in der "Fiaker"-Folg, wieder undercover ran – und nimmt dann fast den falschen Barmann hoch, Berliner und FC Union-Anhänger wie er.

Was, wenn Hallers Hadern mit dem eigenen Versagen und seine Verfolgungsängste auf nichts weiter zurückzuführen wären als auf Hirngespinste? Entgegen Nikos These, weiß der Zuschauer da von Anfang an bereits zu viel. Der in schönsten Wiener Ringstraßen-Kulissen spielende Krimi dreht sich lange Zeit im Kreis wie ein Prater-Karussell, schier Mantra-mäßig wird die Psyche des Mörders, sein Leiden am Tod des dominanten Bruders, offengelegt.

Am Ende singt Wolfgang Ambros: "Es lebe der Zentralfriedhof!" Es will nicht so recht zum Vorherigen passen, es fehlt der schwarze Humor. Inzwischen wurden sechs weitere Fälle des ungewöhnlichen Ermittler-Duos ausgestrahlt. Ein zwölfter und ein 13. Film wurden im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2024 in Wien gedreht.

Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Lebendig begraben – Do. 10.07. – ARD: 20.15 Uhr