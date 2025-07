"Fluch der Karibik": Alle Infos zum Abenteuerfilm mit Johnny Depp bei RTL!

"Neue Piraten braucht das Land", dachte sich das Team um Star-Produzent Jerry Bruckheimer und ließ Johnny Depp mit Captain Jack Sparrow eine Figur erschaffen, wie sie das Genre noch nie gesehen hat. Sparrow sieht aus wie ein Hippie-Penner und spricht mit einer Mimik und Betonung, als ob er sich nie von einem Schlag mit dem Großsegel auf den Hinterkopf erholt hätte. So verkörpert Depp den besten und schlechtesten Piraten in einer Person.

Dieser Jack Sparrow trifft in der "Fluch der Karibik"-Wiederholung nun also wieder einmal auf Gouverneurstochter Elizabeth (Keira Knightley), Nachwuchsschmied Will Turner (Orlando Bloom) und den schurkischen Captain Barbossa (Geoffrey Rush), der mit seiner Crew auf der Black Pearl segelt. Das Schiff gehörte einst Jack Sparrow, er hätte es gerne wieder zurück ...

Seegefechte, Prügeleien, fliegende Kanonenkugeln, Schwertkämpfe, einsame Inseln und Fässer voll Rum: "Fluch der Karibik" (Regie: Gore Verbinski) fährt alle Genrestandards auf und hat bis heute nichts von seinem schrägen Unterhaltungswert verloren. Gleichzeitig steht der Film für den Beginn einer großen Saga: Auf den Auftaktfilm folgten im Lauf der Jahre vier Fortsetzungen (zuletzt "Pirates of the Carribean: Salazars Rache", 2017), insgesamt spielte die "Fluch der Karibik"-Reihe weltweit über 4,5 Milliarden Dollar ein. Und vielleicht sticht dieses Schiff ja bald wirklich noch einmal in See: Die Spekulationen um einen möglichen sechsten Film wurden zuletzt wieder etwas lauter, angeblich wird gerade parallel an verschiedenen Drehbuch-Entwürfen getüftelt – teilweise mit, teilweise ohne Jack Sparrow als Teil der Geschichte.