Drama im „Sommerhaus der Stars“: Zwei Paare fliegen kurz vor dem Finale raus

In Folge neun mussten gleich zwei Paare das „Sommerhaus“ verlassen. Es traf Nachrücker Oliver Sanne und Jil Rock sowie Gloria Glumac und ihren Freund Michael.

In der Exit-Challenge gegen Theresia Fischer und Stefan Kleiser zogen Ex-Bachelor Oliver Sanne und Jil Rock den Kürzeren. Die beiden mussten das „Sommerhaus“ zum Leidwesen von Umut Tekin und dessen Freundin Emma Fernlund verlassen. Der Kreis der Verbündeten um sie herum schmälerte sich damit erneut. „Die glauben echt, die haben hier Freunde gefunden“, wetterte Nachrückerin Denise Hersing.

Weil sich Denise und Lorik im Safety-Spiel vor der nächsten Nominierung schützten konnten, gingen die meisten Stimmen an ein anderes Pärchen. Umut und Emma rechneten bereits damit, ausziehen zu müssen, durften dann aber doch bleiben. Mit drei Stimmen mussten Gloria Glumac und ihr Partner Michael, die den Sieg beim Safety-Spiel um nur einen Platz verfehlten, das Sommerhaus verlassen.

Ausschlaggebend war ausgerechnet die Stimme von Sam Dylan und Rafi Rachek, die in Gloria eine starke Kontrahentin sahen. Für die ehemalige Alliierte ein Verrat. Wenige Stunden zuvor hatte sie sich bei Sam nach seiner Tendenz erkundigt und ob er überlege, sie zu wählen. „Warum sollen wir jetzt euch wählen? Jetzt hast du langsam Paranoia“, winkte Sam ab, der es sich dann schnell anders überlegte. Nach der Nominierung brachen bei Gloria dann alle Dämme.

Zweite Wasser-Attacke im "Sommerhaus"

„So eine linke Bazille“, schimpfte sie enttäuscht und kündigte an, kein Wort mehr mir Rafi zu sprechen. Dafür zeigte sie ihm anderweitig, was sie von der Nominierung hielt und schüttete Rafi ein Glas Wasser ins Gesicht. Für die Umstehenden offenbar kein großer Skandal mehr, schließlich hatte auch Rafi schon einmal zum Wasserglas gegriffen, nachdem er mit Umut in Streit geraten war.