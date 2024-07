Erneute Prophezeiung: Haben die "Simpsons" Kamala Harris als Präsidentin vorausgesagt?

Die Simpsons haben schon oft die Zukunft vorausgesehen. Eine Folge aus dem Jahr 2000 zeigt ein Auftritt von Lisa Simpson als US-Präsidentin, der stark an Kamala Harris erinnert.

Das unglaubliche Simpson-Orakel Es gab schon viele berühmte Orakel. Derzeit aber scheint keines so wirkungsmächtig zu sein wie die Cartoon-Serie "The Simpsons". Die Macher des Zeichentrick-Hits sahen schon so manches bedeutende Ereignis voraus. So wurden in der Serie nicht nur die von der NSA überwachten Telefongespräche vorweggenommen, sondern auch ein Konzert der HipHop-Band Cypress Hill mit dem London Symphony Orchestra sowie der Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2014.

Nun glauben Fans, die Autoren hätten einmal mehr ihre hellseherischen Fähigkeiten spielen lassen – in einer Episode aus dem Jahr 2000. Darin heißt die Präsidentin der USA Lisa Simpsons. So weit so unprophetisch. Allerdings trägt die Heldin aus dem fiktiven Ort Springfield einen lilafarbenen Anzug und eine Perlenkette. Das Outfit, so fanden X-User heraus, ähnelt frappierend dem, das Kamala Harris während der Amtseinführung Joe Bidens im Jahr 2021 trug. Haben die "Simpsons"-Macher also die derzeitige US-Vizepräsidentin als amerikanische Staatschefin vorhergesehen?

Trumps Präsidentschaft und erneute Kandidatur wurden vorausgesagt Damit kokettieren in den sozialen Medien nicht nur viele Fans, sondern auch "Simpsons"-Autor Al Jean. Er postete auf seinem X-Account ein Splitscreenbild mit den Outfits aus Serie und Wirklichkeit und schrieb dazu: "Die Simpsons-Vorhersage: Ich bin stolz, Teil davon zu sein." Allerdings setzte er das Wort "prediction", deutsch: "Vorhersage", vielsagend in Anführungszeichen.

Deutlich beeindruckender ist und bleibt jedoch, dass Lisa Simpson in der fraglichen Folge "Bart to the Future" aus dem Jahr 2000 als US-Präsidentin die Nachfolge von Donald Trump antritt. Auch dessen Siegeszug ins Weiße Haus wurde also (wenn auch nicht zeitlich) treffend prophezeit. Wie übrigens auch Trumps erneute Kandidatur. In einer "Simpsons"-Folge aus dem Jahr 2015 sieht man ein Wahlplakat mit der Aufschrift "Trump 2024".

Damit sich die Vorhersage rund um Kamala Harris wirklich bewahrheiten kann, müsste die Vize-Präsidentin allerdings erst einmal als Präsidentschaftskandidatin der demokratischen Partei nominiert werden. Nach dem Rückzug von Joe Bidens aus dem US-Wahlkampf werden ihr derzeit die größten Chancen dazu eingeräumt. Würde Harris im November zur US-Präsidentin gewählt, wäre sie in diesem Amt die erste Frau in der Geschichte der USA.



