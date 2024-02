"Frühling – Ein Zebra im Gepäck": Kritik zur neuen Folge über die Dorfhelferin (Simone Thomalla)

Simone ThomallaBeim Spaziergang wird ein gestreiftes Pony entdeckt. Das entpuppt sich als Zebra. Dahinter steckt ein in finanzielle Schwierigkeiten geratener Zirkus. Zum Auftakt der 13. Staffel der "Frühling"-Reihe bekommt es die Dorfhelferin (Simone Thomalla) mit Tierschutz und Existenznot zu tun.

"Frühling – Ein Zebra im Gepäck" Familienfilm • 04.02.2024 • 20:15 Uhr

"Frühling", das längst allseits bekannte fiktive Dorf, liegt verträumt inmitten einer traumhaften Bergkulisse in Oberbayern. Aber die beliebte "Herzkino"-Reihe lebt natürlich nicht nur von der Sehnsucht der Zuschauerinnen und Zuschauer nach unberührter Natur und Landluft. Es sind vor allem die starken, meist anrührenden und manchmal auch kuriosen Geschichten, die das Publikum begeistern.

Die 13. Staffel beginnt nun ziemlich turbulent, auch wenn man in "Frühling – Ein Zebra im Gepäck" erst mal gar nichts ahnt von einem exotischen Gast, als "Bibbidi-Bobbidi-Boo" alias "The Magic Song" (wie passend) von Perry Como and the Fontane Sisters ertönt und die Kamera via Drohne langsam die grünen Wiesen in den Fokus nimmt.

Das Aus für den Zirkus Dass Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) die "Mary Poppins des Frühlings" ist, wie sie sich selbst nennt, wissen treue Fans der melodramatischen Familienfilme. Zum Staffelauftakt beweist sie im ersten von sechs neuen "Herzkino"-Streifen einmal mehr, dass ihr das Wohl ihrer Mitmenschen sehr am Herzen liegt. Diesmal dreht sich allerdings alles um ein tierisches Drama. "Aus für Zirkus Brunello", lautet die Schlagzeile, die der Titelheldin am frühen Morgen ins Auge springt. Finanzielle Schwierigkeiten zwingen den Besitzer zu einer unmoralischen Entscheidung: Er setzt sein Zebra aus, in der Hoffnung, es in ein besseres Leben zu entlassen.

Und wie soll es anders sein: Natürlich ist es Heidrun Niedermayer (Catalina Navarro Kirner), die auf ihrer täglichen Gassi-Runde mit ihrem Schatten, Hund "Lumpi", auf das Findelkind trifft. Was Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) am Telefon zunächst als schwarz-weiß-gestreiftes Pony abtat, entpuppt sich doch glatt als waschechtes Zebra.

Ein "paar Schluck zur Entspannung" Frau Niedermayer sorgt stets für einen Hauch von Dorfklischee: Mit einer geradezu nervtötenden Neugier bringt sie auch Pfarrer Sonnleitner mehr als einmal in Verlegenheit – oder besser gesagt in Bedrängnis. Die ledige Dame scheint Gefallen an dem Mann Gottes gefunden zu haben – Grundlage für zahlreiche Peinlichkeiten zur Belustigung des Publikums. Der Angebetete ist und bleibt einfach die gute Seele des Dorfes. Er punktet vor allem mit seiner charmanten Tollpatschigkeit. Und das nicht nur bei der Hunde-Lady.

Katja kümmert sich um das ausgesetzte Zebra. Doch zunächst muss sie herausfinden, in welchem Zustand sich das Tier befindet und wie man es artgerecht hält. Tiere sind schließlich kein Spielzeug – eine der vielen Lektionen, die der Film erteilt. Auch folgenschwere Erfahrungen mit Alkohol sind ein zentrales Thema des Films. Denn die Jugendliche Greta Zerbes (Theresia Vajkoczy) geht mit ihrem Freund an ihre Grenzen: Dass "nur ein paar Schluck" Bier zur Entspannung vor Referaten und Prüfungen dienen, verheißt nichts Gutes ...

Der Humor wird nicht vergessen Auch wenn die Filmemacherin, Autorin und Produzentin Natalie Scharf ("Gestern waren wir noch Kinder"), unter der Regie von Thomas Kronthaler so ernste Themen wie Tierschutz, Existenznöte und Alkoholmissbrauch zum Teil in eine überspitzte Darstellung des Dorflebens verpackt, versteht sie es, sensibel und aufklärend damit umzugehen. Schließlich macht die Reihe "die Mischung aus Humor, etablierten Charakteren und Themen, mit denen sich die Leute identifizieren können", aus. Das weiß jedenfalls Hauptdarstellerin Simone Thomalla festzustellen.

Als die Reihe 2010 startete, entstanden jährlich lediglich zwei Filme. Mittlerweile hat sich die Produktion auf sechs Episoden pro Staffel erhöht. Die Zuschauerzahlen spechen für sich: "Frühling" zählt zu den besonders erfolgreichen ZDF-Formaten am Sonntagabend. Die Reihe erreicht Zuschauerzahlen von teilweise über sechs Millionen.

"Frühling – Ein Zebra im Gepäck" – So. 04.02. – ZDF: 20.15 Uhr