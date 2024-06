GNTM-Halbfinale: Model legt sich mit Designer an: "Abartig feminin"

Luka und Julian sorgen im GNTM-Halbfinale für Aufsehen: Falsche Wimpern und High Heels sind ihnen zu feminin. Designer Yannik Zamboni ist entsetzt. Schießen sich die Twins damit selbst ins Aus?

"Wer jetzt noch rausfliegt – das ist ganz hart!", stellte Zwillings-Papa Murat in Los Angeles richtigerweise fest. Denn es war Halbfinale bei "Germany's next Topmodel". Da wird man doch alles geben, um das heißersehnte Ticket fürs Finale nicht noch im letzten Moment zu verspielen, oder? Wer würde für eine Chance auf die Siegerprämie von 100.000 Euro nicht noch einmal komplett über sich hinauswachsen? Klare Antwort: seine Twins.

In luftigen Höhen aus einem Helikopter hängen (Ja, Heidi Klum konnte es mal wieder nicht lassen!) und dabei sein strahlendstes Lächeln aufsetzen: Das meisterten Julian und Luka mit links. Schließlich sind sie schon dreimal Fallschirm gesprungen. Doch was Designer Yannik Zamboni ihnen im letzten Entscheidungs-Walk der 19. Staffel da abverlangte, war zu viel für ihre zarten Gemüter ...

"Es kratzt an mir, wenn ich was Ultra-Feminines anhab" "Seine Looks sind nicht von dieser Welt!", freute sich die Klum auf ihren Freund Yannik. Dem ist tatsächlich nichts hinzuzufügen. Unter anderem wurde "Chair-maine" mit nichts als einem klapprigen Stuhl "bekleidet". Fabienne bekam eine Frisur – "Marge Simpson würde eifersüchtig werden!" (O-Ton des Designers). Währenddessen musste Lea in einer Art Wandheizung walken.

Doch niemand beschwerte sich. Als Luka und Julian jedoch falsche Wimpern angeklebt bekamen, war das Gejammer groß: "Die Wimpern sehen abartig feminin aus – und das ist gar nicht mein Look!", motzte Luka mit einem Gesicht wie drei Tage Regenwetter. "Es kratzt an mir, wenn ich was Ultra-Feminines anhab, und ich seh aus wie 'ne Frau. Ganz einfach weil ich keine Frau bin!"

"Er würde nicht für meine Show laufen!" Zugegeben, die beiden sahen zum Schießen aus, aber seltsame Outfits müssten sie doch mittlerweile gewöhnt sein?! Die Twins waren allerdings untröstlich: "Das hat auch nichts Diskriminierendes an sich, das ist einfach nur, wie ich mich fühl!", versuchten sie sich zu erklären. Linus, der als eine Art Mopp mit High Heels über den Catwalk wischen musste, obendrein mit Fake-Lashes, zeigte wenig Mitgefühl für seine Kumpels: "Ich persönlich kann das nicht verstehen!"

Doch dann setzte Julian noch einen drauf: Da er sich mal das Fußgelenk gebrochen hatte, wollte er keine hohen Schuhe anziehen. Zur Sicherheit! "Ich würd's fair finden, wenn man's versucht, weil alle High Heels haben!", erklärte Yannik Zamboni. "Es wäre schade, wenn eine Person eine Spezialbehandlung kriegt. Aber wenn es aus gesundheitlichen Gründen ist, machen wir es natürlich ..."

Julian bekam seinen Willen und lief als Einziger mit flachen Schuhen. Der Designer war angefressen: "Er würde dann nicht für meine Show laufen! Er muss es jetzt doppelt so gut machen." Und bei Heidi petzte der Gast-Juror: "Ich hatte wirklich das Gefühl, es liegt an den High Heels und nicht an seinem Knöchel!"

Diese Models sind im GNTM-Finale Haben sich die Zwillinge mit ihrem Verhalten im Halbfinale selbst ins Aus geschossen? Zunächst erhielt Favorit Jermaine, der mal wieder alle in den Schatten stellte und abermals seine Höhenangst beim Heli-Shooting überwand, sein Final-Ticket: "Donnerstag, 20.15 Uhr: Hast du Lust?", neckte ihn Heidi bei der Entscheidung. Dann kam "Mumien-Mopp" Linus weiter. Gemeinsam mit Frieder mussten die Zwillinge zittern ...

"Mittlerweile sind es nur kleine Nuancen, die entscheiden, und vielleicht ein kleines bisschen mein Bauchgefühl!", verriet die Model-Chefin. Und für Twins hat die Frau von Tom Kaulitz eben was übrig: Frieder habe sie beim Shooting nicht komplett überzeugt, begründete sie den Rauswurf des Berliner Künstlers. "Ich habe kein Picture, the princess is out of the building!", verkündete der dem wartenden Rest, und: "Es war voll die geile Zeit, ich seh es nicht negativ."

Größe zeigte auch Grace, denn sie musste bei den "Meedschen" so kurz vor dem Ziel gehen. Nachdem Favoritin Lea und Bill-Kaulitz-Lookalike Xenia (dank des Frisörs von Yannik Zamboni) weiterkamen, musste sie gemeinsam mit Fabienne zittern, hatte dann aber das Nachsehen. "Behalte deine positive Art bitte!", forderte Heidi Klum. Grace blieb tapfer und verkündete: "Ich freue mich für die anderen!"