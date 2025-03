"Im Ausland bin ich ein Star": Um diese Promis geht es in der VOX-Doku!

Die neue VOX-Doku "Im Ausland bin ich ein Star" zeigt sechs Deutsche, die in der Fremde Erfolgsgeschichten schreiben. Von Wrestling in Mexiko bis Fußball in den USA – diese Auswanderer sind in ihrer Heimat kaum bekannt, haben aber internationale Berühmtheit erlangt.

Im Ausland bin ich ein Star Dokumentation • 08.03.2025 • 20:15 Uhr

Deutsche, die der Heimat den Rücken kehren, um sich anderswo zu verwirklichen: Solche Geschichten kennt das TV-Publikum hierzulande eigentlich zur Genüge. Vor allem bei VOX: Seit 2006 begleitet der Privatsender mit "Goodybe Deutschland! Die Auswanderer" regelmäßig Menschen mit großen Plänen und dem einheitlichen Wunsch, in der Ferne endlich ihr Glück zu finden. Manche sind mehr, manche weniger prominent. Viele scheitern. Ganz anders die Protagonistinnen und Protagonisten in der neuen VOX-Doku "Im Ausland bin ich ein Star".

Das Konzept ist schnell erklärt: Es geht um Deutsche, die in der Fremde Großes erreicht haben, in der Heimat aber weitestgehend unbekannt sind. Sechs Abenteuergeschichten insgesamt, ein paar davon reichlich kurios. Zum Beispiel die von Kathrin Zeiske, auch bekannt als "Six Feet of German Brutality". Ursprünglich aus Bonn stammend, wanderte sie vor über 20 Jahren nach Mexiko aus und wurde dort ein gefeierter Star im Lucha-Libre-Wrestling – eine der traditionsreichsten und härtesten Wrestling-Szenen der Welt.

Eine deutsche Profi-Wrestlerin in Mexiko Eine weitere Geschichte ist die von Fußballer Hany Mukhtar. Der gebürtige Berliner starte 2012 seine Profi-Karriere bei Hertha BSC. Nach nur 17 Pflichtspiel-Einsätzen in zwei Jahren, einer kurzen glücklosen Leihe nach Portugal (Benfica Lissabon) und drei Jahren in Dänemark (Brøndby IF) kickt der Mittelfeldspieler seit 2020 für den US-amerikanischen Proficlub Nashville SC. Mukhtar absolvierte in der MLS (Major League Soccer) über 140 Spiele. 2022 war er Spieler des Jahres (MVP) und Torschützenkönig in den USA, insgesamt dreimal wurde er in die "All-Star"-Mannschaft der MLS gewählt.

Zeiske, Mukhtar und vier weitere deutsche Export-Stars (darunter eine groß gewachsene blonde Schauspielerin in der Türkei und ein Bad Kissinger Sänger in Vietnam) erzählen in der vierstündigen Doku-Reportage von ihrem ungewöhnlichen Weg zum Erfolg. Sie alle haben zur richtigen Zeit in ihrem Leben mutige Entscheidungen getroffen. Doch mussten sie auch alle ihre Opfer bringen.

Im Ausland bin ich ein Star – Sa. 08.03. – VOX: 20.15 Uhr

