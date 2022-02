Janin Ullmann: VIVA, Neymar und "Let's Dance"

Janin Ullmann, die ehemalige VIVA-Moderatorin, ist ein alter Hase im Showgeschäft. Das Multi-Talent kennt man unter anderem aus Shows wie "Extra3" oder der ein oder anderen Fernsehserie. Aber mit ihrer Teilnahme an "Let's Dance" wagt sich die 40-Jährige in ganz neue TV-Gewässer.

Ab dem 18. Februar beginnt die 15. Staffel der RTL-Tanzshow. Wie gewohnt werden die Tanzkünste der Kandidaten von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bewertet. Was wir von Janin Ullmann auf dem Tanzparkett erwarten können und wie ihr Werdegang ist, lesen sie hier.

Erster Job dank Moderatoren-Casting Janin Ullmann (geb. Reinhart) wird 1981 in Erfurt geboren und wächst in der damaligen DDR gemeinsam mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihrer Schwester auf. Nach ihrem Schulabschluss nimmt sie an einem Moderatoren-Casting für den Musiksender VIVA teil und setzte sich gegen 3000 Bewerberinnen durch. Daraufhin wird die damals 18-Jährige unter Vertrag genommen. Im weiteren Verlauf ihrer Karriere moderiert sie viele Formate, zum Beispiele "Die Bravo Super Show" von RTL oder den bekannten Musikpreis "Echo Jazz" auf NDR.

Die heute 40-jährige absolviert von 2012 bis 2014 eine journalistische Ausbildung beim Norddeutschen Rundfunk. Nebenher läuft das Talk-Format "Bilder von dir" im NDR an, an dem Janin Ullmann nicht unerheblich mitwirkt. Die Show wird 2015 sogar für den Grimme-Preis nominiert.

Beruflich geht es für Janin Ullman immer weiter nach oben, so gewinnt sie 2016 mit dem Team der Satire-Show "Extra3" im NDR sogar den deutschen Comedypreis und 2018 den deutschen Fernsehpreis. Neben ihren diversen Fernsehauftritten ist Janin unter anderem auch Podcasterin. Seit 2019 hostet sie den Lifestyle-Podcast "GQ-Nice am Stil".

In die Schauspiel-Welt taucht sie bereits während ihrer Zeit bei VIVA ein und übernimmt sporadisch bereits kleinere Schauspielrollen. Ihre bekannteste Rolle verkörpert sie 2006 bis 2007 in der ProSieben-Telenovela "Lotta in Love". Hier übernimmt sie die Doppelrolle als Lotta und Alex.

Im Stadion mit Neymar Auch privat ist bei dem Multi-Talent viel los. 2006 kommt sie mit dem deutschen Schauspieler Kostja Ullmann zusammen, 2016 heiraten die beiden. Nach zwölf Jahren Beziehung und zwei Jahren Ehe trennt sich das Paar 2018. Seitdem ist sie offiziell Single.

2020 wird sie im Prinzenpark-Stadion in Paris an der Seite des brasilianischen Fußball-Stars Neymar gesichtet. Darauf angesprochen sagt sie später im RTL-Interview: "Offensichtlich habe ich ja mal gedated und offensichtlich auch so, dass ein, zwei Leute davon mitbekommen haben. Es war eine schöne Zeit, mehr kann ich dazu nicht sagen."