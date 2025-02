"Kanzler und Herausforderer – Scholz und Merz im Wahlkampf": Alles zur ZDF-Sendung

Wenn die ZDF-Reporter Mathis Feldhoff und Andreas Huppert hinter die Wahlkampf-Kulissen blicken, dürfte das meiste schon gelaufen sein. Und doch bleiben vor der Wahl natürlich Fragen: Was treibt die Kandidaten an, was macht den Unterschied zwischen Scholz und Merz eigentlich aus?

Olaf Scholz' beste Rede, die zur "Zeitenwende" drei Tage nach Putins Überfall auf die Ukraine am 24.02.2022., liegt schon eine ganze Weile zurück. Nicht erst seitdem er die Vertrauensfrage vor dem Bundestag am 16.12.2024 stellte, um den Weg für Neuwahlen am Sonntag, 23. Februar freizumachen, zeigte er sich eher zögerlich als besonnen, kein Freund von Klartext nach außen hin. Der erhöhte Etat für die Bundeswehr – und vor allem, woher er kommen soll – blieb auch im TV-Kandidatenduell mit Friedrich Merz ein heiß umkämpftes Thema. Hinzu kommt eine anhaltende Wirtschaftsschwäche mit einem Absinken des Bruttosozialprodukts. Die Reformation der "Schuldenbremse" – Ja oder Nein – führte zu einem ausdauernden Konflikt in der Ampel und im laufenden Wahlkampf. Am 29. Januar verschärfte sich der Konflikt nach dem von Friedrich Merz im Bundestag eingebrachten Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik. Hunderttausende gingen danach auf die Straße, doch es zeigte sich, dass weder Merz noch seine Partei Sympathien verlor.