NHL 21/22: Sky überträgt stärkste Eishockey-Liga der Welt

Ein Deutscher ist einer der Topstars in der NHL. Nun haben der Center der Edmonton Oilers und die stärkste Eishockey-Liga der Welt hierzulande ein neues TV-Zuhause.

Sky Deutschland hat die Übertragungsrechte an der National Hockey League erworben und wird die NHL-Spiele in den Saisons 2021/22 bis einschließlich 2024/25 in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol live übertragen. Der neue Vertrag umfasst die Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege.

Rund 300 Spiele pro Saison wird der Pay-TV-Sender zeigen. Umfasst sind darin Spiele der Regular Season und der Play-offs, mit unter anderem dem NHL Winter Classic, dem All-Star Game und allen Partien der Finalspiele um den Stanley Cup. Außerdem wird Sky regelmäßig den NHL Saturday und NHL Sunday (ehemals European NHL Game of the Week) zeigen, in dessen Rahmen Spiele an den Wochenenden mit Rücksicht auf die internationalen Eishockeyfans zur europäischen Abendzeit stattfinden.

Die von Sky ausgewählten Spiele werden mit wenigen Ausnahmen in Deutschland exklusiv bei Sky zu sehen sein. Alle weiteren Begegnungen der NHL, die Sky nicht live überträgt, werden für die Fans weiterhin über nhl.tv empfangbar sein. Sämtliche Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet.

"Mit Leon Draisaitl, der 2020 als MVP der Liga ausgezeichnet wurde, Tim Stützle, der im selben Jahr an Position drei des Drafts gewählt wurde, und vielen mehr spielt derzeit eine goldene Generation junger deutscher Spieler in der NHL", sagt Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland. "Auf ihre Auftritte und die der weltbesten internationalen Eishockey-Stars dürfen sich unsere Kunden in den kommenden vier Jahren freuen. Die NHL ist einer der attraktivsten Sportwettbewerbe weltweit und bringt neben Fußball, Motorsport, Handball, Tennis, Golf und Leichtathletik eine tolle neue Sportart in unser Programmangebot."

Draisaitl und Edmonton spielen zum Auftakt gegen Vancouver Die NHL-Spiele sind Rahmen des Sport Pakets mit Sky Q empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Aucg beim Streaming-Ambieter Sky Ticket werden die Spiele angeboten. Neben den Live-Übertragungsrechten hat sich Sky auch umfangreiche Highlight-Rechte gesichert.

Die NHL-Saison startet bei Sky mit dem Spiel von Titelverteidiger Tampy Bay Lighnting auf die Pittsburgh Penguins (ab 1.30 Uhr live), bevor danach das neue Franchise Seattle Kraken bei den Vegas Golden Nights sein erstes Regular-Season-Spiel überhaupt bestreitet (ab 4.00 Uhr live). Tags darauf wird Sky auch das erste Saisonspiel der Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl live übertragen: In der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober empfangen die Oilers ab 4.00 Uhr die Vancouver Canucks.