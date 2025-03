Nach "Let's Dance"-Aus: Roland Trettl wettert gegen Joachim Llambi

Roland Trettl, bekannt aus der RTL-Show "Let"s Dance', sorgt für Aufruhr mit seiner Kritik an Kult-Juror Joachim Llambi . Nach seinem Ausscheiden ließ er seiner Enttäuschung freien Lauf und zog auf Instagram über Llambi her.

So lässt Roland Trettl in einem Instagram-Video die "Let's Dance"-Wochen nach seinem Aus Revue passieren und bezeichnet Joachim Llambi als einen "guten Typen", der aber auch nur ein Mensch sei, "in dem vielleicht ab und zu ein kleines Kind steckt, das nach Aufmerksamkeit schreit".