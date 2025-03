Neue "Die Beatrice Egli Show": Das hat der Schlagerstar geplant

Sarah Engels und Beatrice Egli präsentieren gemeinsamen Song

Sarah Engels wird in der "Beatrice Egli Show" zu Gast sein. Gemeinsam mit Beatrice Egli wird sie ihren Hit „Starke Mädchen“ singen. Zuvor hatte die Schweizerin auf Instagram einen Aufruf gestartet und versucht, Mädchen im Alter zwischen 7 und 13 Jahren zu animieren, sich bei ihr zu melden. Per Handyvideo sollten die Teenager sagen und zeigen, warum sie starke Mädchen sind, was ihr besonderes Talent ist, was ihre Super-Power ist oder was sie Besonderes bisher erreicht haben. Das Ergebnis des Aufrufs will Beatrice Egli mit Sarah Engels in ihrer Show präsentieren.