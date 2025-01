Neue "Promi First Dates"-Folgen: Diese Stars treffen auf Nicht-Promis

Beim Vox-Dating-Highlight „Promi First Dates“ ist das Aufeinandertreffen besonders spannend. Stars, die auf der Suche nach einer neuen Liebe sind, treffen auf ahnungslose Datingpartner. Werden die Stars sofort erkannt? Mag das Gegenüber die prominente Person oder gibt es sogar eine Abneigung? In der neuen Ausgabe versuchen unter anderem ein Bachelor, eine Schauspielerin und eine Sport-Legende ihr Dating-Glück.

Start des Liebes-Abenteuers

In der neuen Vox-Show „Promi First Dates“ stehen 12 Stars vor der Kamera, die endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren möchten. Unter der Leitung von Roland Trettl, dem Moderator und Verkupplungsexperten, wird jedes prominente Blind-Date individuell abgestimmt. Die Promis treffen auf ahnungslose Nicht-Promis – und das kann für einige Überraschungen sorgen. Zusehen gibt es die zwei Folgen „Promi First Dates“ ab dem 10. Februar bei VOX (ab dem 3. Februar bei RTL+)