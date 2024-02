Oliver Pocher präsentiert neue Gameshow "Ein Haus voller Geld"

Um einen großen Schatz zu finden, müssen vier Familien nicht weit reisen. Irgendwo in ihrem eigenen Haus wurden 100.000 Euro versteckt. Wo sind sie nur zu finden? Aus der Suchaktion hat RTLZWEI eine neue Spielshow gemacht. Als Moderator ist Oliver Pocher im Einsatz.

Spielshows scheinen der Deutschen liebstes Kind zu sein: Zu all den Prime-Time-Formaten gesellt sich nun eine neue Sendung, moderiert von Oliver Pocher. Zwar läuft die Gameshow "Ein Haus voller Geld – Such dich reich!" erst um 21.15 Uhr (Donnerstag, 29. Februar, RTLZWEI), baut jedoch auf dem altbewährten Erfolgsrezept des Genres: Man nehme lustige Aufgaben, füge eine Prise Zeitdruck hinzu und würze das Ganze mit einem satten Preisgeld.

In der Show haben vier Familien die Chance, in nur 30 Minuten bis zu 100.000 Euro zu gewinnen. Dafür müssen sie das Geld in ihren eigenen vier Wänden finden, das zuvor vom Experten-Team versteckt wurde. Nicht zu unterschätzen ist die kreative Vorgehensweise.