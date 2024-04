"Prominent getrennt": Mega-Zoff in Folge 1

Acht Promis konkurrieren in einer luxuriösen Villa in Südafrika um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Die Ex-Paare müssen als Team funktionieren. Dass das nicht immer reibungslos funktioniert, ist natürlich von vornherein klar. Doch diesmal scheint die Zündschnur so mancher Teilnehmer besonders kurz...

Es brodelt im Haus Kim Virginia Hartung – eben noch im Dschungelcamp um ihre Ex-Liebschaft Mike Heiter getrauert, jetzt mit ihrem Ex-Freund Emanuell bei „Prominent getrennt“ in Südafrika. Immerhin fließt zwischen den beiden kein böses Blut. Noch nicht. In Folge eins ziehen außerdem ein: Tommy Pedroni & Sandra Sicora, Gina Beckmann & Emily und Mike Cees & Michelle Monballijn. Letztere dürften vielen Reality-TV-Fans noch mit Schrecken als toxisches „Sommerhaus“-Paar in Erinnerung geblieben sein. Doch auch zwischen den anderen Ex-Paaren brodelt es. Besonders Gina ist auf ihre Ex-Freundin gar nicht gut zu sprechen. Die Trennung von Emily ist erst fünf Monate her. „Ich habe Angst, dass wir uns wieder streiten“, gesteht die 23-Jährige. Emily dagegen hofft, dass sich die beiden wieder annähern. Unter Tränen beichtet sie, wie verletzt sie aktuell noch sei.

"Sommerhaus-Vibes" bei Michelle und Mike Als die beiden in der Villa zu den anderen stoßen, bleibt auch Michelle nicht verborgen, dass zwischen den beiden noch längst nicht alles geklärt ist. „Man hat gesehen, wie angespannt Gina die ganze Zeit war“, so die Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Partner Mike das Einzelzimmer bekommt. Ob da wieder was gehen könnte? „An der sexuellen Anziehung lag es nie“, offenbart Michelle. Als Zuschauer darf man also gespannt sein. Doch schon bald sinkt die Stimmung zwischen den beiden Noch-Verheirateten.

Weil Mike nicht nur über die frisch gestochenen Tattoos, sondern auch über den, in seinen Augen „freizügigen“ Kleidungsstil, seiner Ex-Frau herzieht, fühlt sich Michelle direkt wieder an alte „Sommerhaus“-Zeiten erinnert. Sie will klar auf ihre Grenzen beharren. „Du akzeptierst mich null wie ich bin. In der Ehe hast du es nicht gemacht und jetzt sind wir nicht mehr zusammen und du bist trotzdem wieder so“, wirft sie Mike vor. Das scheint ihn allerdings wenig zu interessieren. Die Spiele wollen sie trotzdem irgendwie meistern. Auch, wenn Mike immer wieder betont, wie wenig er Michelle vertrauen könnte. Michelle kann ihre Tränen irgendwann nicht mehr zurückhalten.

Kim Virginia geht auf Sandra Sicora los Keine gute Voraussetzung für die bevorstehenden Spiele. Für Kim Virginia ist Mike sowieso ein „toxic boy“ und Ex-„Are You The One?“-Kollegin Sandra Sicora eine „Fake-Bitch“. „Ich glaube Kim ist extra deswegen hier, um wieder Bomben zu legen“, vermutet Sandra im Einzelinterview, die lieber versucht, Kim aus dem Weg zu gehen. „Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ist eine Situation, wo ich in der Mitte bin und lieber weggehen würde“, gibt ihr Ex-Partner Thommy zu. Genau das macht er dann irgendwann auch. Trotz allem versichert er Sandra seinen Rückhalt, schließlich geht es ja noch immer um eine Gewinnsumme von 100.000 Euro. Die Trennung scheint er besser verarbeitet zu haben als Sandra, immerhin hat er mit Paulina Ljubas schon eine neue Freundin an der Seite. Nach einem Gespräch unter vier Augen, kommen Sandra die Tränen.