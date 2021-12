Showtime of my Life – 2. Staffel: Das sind die Teilnehmer

Promis strippen für den Kampf gegen den Krebs: Die erste Staffel bescherte VOX beachtliche Einschaltquoten . Nun geht das Format mit 16 neuen Promis in die nächste Runde.

Erneut begleitet VOX 16 Prominente bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen Show-Performance. Viele der Promis waren entweder schon selbst an Krebs erkrankt oder wurden in ihrem Umfeld mit der Krankheit konfrontiert.

Moderiert wird "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" erneut von DKMS LIFE-Botschafter Guido Maria Kretschmer. Die "Let's Dance"-Juroren Motsi Mabuse und Joachim Llambi bereiten die Prominenten in intensiven Trainingseinheiten auf ihren Auftritt vor.