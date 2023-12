"Sie sind wahnsinnig!": Günther Jauch staunt über WWM-Kandidaten auf Millionen-Stufe

Die kitschige Deko mit Weihnachtsbäumen, Schlitten und Sternen signalisierte unübersehbar: Es handelte sich in der am 26. Dezember ausgestrahlten "Wer wird Millionär?"-Ausgabe um das alljährliche Weihnachtsspecial. Jens-Peter Voigt, Ingenieur bei der Deutschen Bahn, wählte die Spielweise mit drei Jokern. "Die Sicherheitsvariante", kommentierte Jauch. Um die vorsichtige Spielweise habe ihn seine Frau gebeten, verriet der Kandidat aus München. So viel sei verraten: Vom Sicherheitsdenken blieb an entscheidender Stelle nicht mehr viel übrig.