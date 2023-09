Sommerhaus-Experte sicher: Beziehung von Claudia Obert Max Suhr ist nur Show

Über ein Jahr ist es her, dass sich die Promi-Ikone Claudia Obert und der ehrgeizige Jungunternehmer Max Suhr auf einem Event der bekannten Drag-Queen Olivia Jones kennenlernten. Laut Aussagen der beiden sprühten von Beginn an die Funken zwischen der 61-Jährigen und dem erst 25 Jahre alten Studenten. Auf Social Media zeigt sich das Paar immer wieder gemeinsam – gerne auch mit einem Glas Champagner in der Hand. Trotz des signifikanten Altersunterschieds von über 35 Jahren scheint die Beziehung der beiden bisher alle Turbulenzen überstanden zu haben. Der Grund dafür könnte jedoch ein anderer sein, als bisher angenommen wurde.

Das sagt der "Sommerhaus"-Experte

Davon geht jedenfalls Eric Sindermann aus. Der ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer gibt wöchentlich seine Einschätzung zum Geschehen in der Promi-Villa ab. Nachdem Claudia Obert und Max Suhr sich genüsslich vor der Kamera küssten, befummelten und in fragwürdigen Posen zeigten, ist der Fall für ihn klar: Ein wirkliches Paar sind die beiden nicht. "Das Einzige, was Claudia Obert im Sommerhaus beweisen möchte, ist, dass sie noch S*x hat", lautet das harte Urteil des 35-Jährigen. Die erotischen Momente zwischen den beiden sollen laut ihm also nur den Eindruck erwecken, dass dort etwas läuft: "Es gibt, glaube ich, keine Sekunde, wenn die Kamera auf sie gerichtet ist, in der sie sich nicht irgendwelche Körperflüssigkeiten mit Max austauscht". Damit ist der Fall für den Ex-Handballer klar: "Jetzt mal Hand aufs Herz, wenn die beiden wirklich zusammen sind, fresse ich einen Besen".