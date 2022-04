The Masked Singer: Zwei Masken wurden im Halbfinale demaskiert

Es ist Halbfinale bei "The Masked Singer" auf Prosieben – und an diesem Abend sollen gleich zwei Masken fallen. Zum Vorschein kommen ein Multitalent und ein "Tatort"-Star.

Zu dem Rateteam, bestehend aus Ruth Moschner und Rea Garvey, gesellt sich am Samstagabend Sänger Nico Santos hinzu. Mit seiner Performance zu Uptown Funk von Bruno Mars eröffnet er die Show und gibt damit schon mal einen Vorgeschmack auf die weiteren Tanz- und Gesangseinlagen der maskierten Kandidatinnen und Kandidaten.

Diese Stars wurden demaskiert Der Gorilla beweist wieder einmal, dass er Rhythmus im Blut hat. Er zeigt absolutes Boyband-Potential mit seiner Performance zu "I Want It That Way" von den Backstreet Boys. Die Jury um Ruth Moschner ist sich sicher: Diese Person schwingt nicht zum ersten Mal das Tanzbein auf einer Bühne. Die Jury tippt auf Fußballer Rúrik Gíslason und Jürgen Vogel – letzterer könne angeblich "alles". Es steckt tatsächlich ein Multitalent hinter der Maske – allerdings beweist sich hier nicht Jürgen Vogel, sondern Fußballer Rúrik Gíslason als der Alleskönner. Im ersten Dreikampf muss dieser die Maske fallen lassen.

Der isländische Ex-Fußballer spielte unter anderem für die isländische Nationalmannschaft, gewann letztes Jahr die deutsche Version von "Let’s Dance" und konnte nun auch seinen Gesang präsentieren. Rea Garvey und Nico Santos raten ihm, dran zu bleiben und an seiner Stimme zu feilen, dann werde es bestimmt bald ein erstes Album geben. Gíslason freut sich über den Zuspruch: "Ich möchte auch weiterhin was mit Musik machen."

Auch der Seestern muss im Halbfinale dran glauben und die Maske fallen lassen. Zuvor hat er aber noch richtig abliefern können mit seiner Performance zu dem bewegenden Song "Starlight" von Muse. Rea Garvey bewertet die Performance als die beste, die der Seestern je hatte. Allerdings ist er hin und hergerissen, kann er doch das "soulige" in der Stimme niemandem zuordnen. Ruth tippt auf die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer – und soll Recht behalten. Die 33-jährige ist unter anderem im Bremer "Tatort" und in der Comedy-Serie "jerks." zu sehen. Dass in Jasna Fritzi Bauer ein so großes Gesangstalent steckt, hat allerdings kaum jemand geahnt. Hinzu kommt das äußerst "unpraktische" Kostüm, in welchem die 1,58 Meter große Schauspielerin noch nicht einmal sitzen konnte. "Ich musste es im Liegen anziehen", sagt Jasna Fritzi Bauer, die auch bei ihrer Demaskierung Hilfe vom Moderator Mathias Opdenhövel benötigt.

Das war die Performance des Abends Der Song "The Greatest Love Of All" von Whitney Houston ist bei Castingshows immer eine beliebte Titelwahl. Mit diesem Song auch wirklich überzeugen zu können, ist ein anderes Thema. Nico Santos fasst gut zusammen: "Wer Houston so (gut) singen kann, der muss das hauptberuflich machen". Das Zebra wagt sich an den legendären Song und erntet Standing Ovations für diese stimmlich perfekte Performance. Rae Garvey und Ruth Moschner bedanken sich herzlich, dass sie diesen "unglaublichen" Auftritt sehen und hören durften. Das Zebra zieht ins Finale ein – das Rätselraten geht also weiter. Nico tippt auf Michelle Hunziker, Ruth bringt Annette Louisan ins Spiel.