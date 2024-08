Umstrittene Show: "Promis unter Palmen" kehrt mit "außergewöhnlichen" Stars zurück

2020 lief das erste Mal "Promis unter Palmen" über die Bildschirme. Ein Jahr später folgte die zweite Staffel, doch danach war Schluss. Kein Wunder, denn in den abgedrehten Folgen ist viel passiert, womit der Sender nicht gerechnet hatte. Bastian Yotta fiel besonders durch sein beleidigendes und mobbendes Verhalten gegenüber Claudia Obert auf. Die taffe Unternehmerin zog sich daraufhin zurück und vergoss, sichtlich ergriffen, Tränen.

In der zweiten Staffel pöbelte insbesondere Marcus von Anhalt, der wegen Menschenhandel und Zuhälterei bereits vorbestraft war. Mit homophoben Aussagen beleidigte er Dragqueen Katy Bähm. Doch die Nachricht vom Tod von Willi Herren 2021 überschattete alle bisherigen Skandale von "Promis unter Palmen". Daraufhin unterbrach der Sender 2022 die Ausstrahlung der weiteren Folgen der Staffel mit dem Partysänger.

Nach den Erfahrungen der ersten zwei Staffeln will SAT.1 die Neuauflage von "Promis unter Palmen" etwas anders umsetzen. So verkündet der Sender, es werde nach "außergewöhnlichen, prominenten Charakteren für die dritte Staffel" gesucht. Dieses Mal soll weniger auf Eskalationen gesetzt werden, sondern mehr auf "Spaß, auch Krawall, aber ohne Grenzüberschreitungen".

Worum geht es bei "Promis unter Palmen"?

Die teilnehmenden Promis ziehen in eine Villa in Thailand. Bei Spielen treten sie gegeneinander an und können sich, je nach Ausgang des Spieles, gegenseitig aus der Show wählen. Es winkt eine Siegprämie von 100.000 Euro. Moderator der Sendung ist Jochen Schropp.