Home News TV-News

"Wetten, dass..?": Frank Elstner äußert sich zum neuen Moderationsduo Bill und Tom Kaulitz

Moderatorenwechsel

"Wetten, dass..?": Frank Elstner äußert sich zum neuen Moderationsduo Bill und Tom Kaulitz

22.01.2026, 09.48 Uhr
Von dieser Nachricht waren viele überrascht: Bill und Tom Kaulitz moderieren künftig "Wetten, dass..?". Nun hat sich Show-Erfinder Frank Elstner zur Entscheidung des ZDF geäußert.
Frank Elstner
Showerfinder Frank Elstner findet es gut, dass "Wetten, dass..?" künftig von Bill und Tom Kaulitz moderiert wird.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Joshua Sammer

Es war ein Paukenschlag aus Mainz: Die Musiker-Brüder und Podcaster Bill und Tom Kaulitz sind die neuen Moderatoren der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?". Damit schlüpfen die beiden in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk, der die Show am längsten und prägendsten moderiert hatte. Die Entscheidung stieß im Netz auf ein geteiltes Echo. Wer offenbar begeistert ist von dem Vorstoß, ist Frank Elstner, Erfinder und langjähriger Moderator von "Wetten, dass ..?".

"Bill und Tom sind zwei moderne Jungs, die genau im richtigen Alter sind, um im Fernsehen Verantwortung zu übernehmen", sagte die Entertainerlegende der "Bild"-Zeitung. Die Kaulitz-Brüder werden zur ersten Ausstrahlung von "Wetten, dass ..?" unter ihrer Ägide im Dezember dieses Jahres 37 Jahre alt sein, genauso wie Thomas Gottschalk bei seiner Premiere 1987. Dadurch würden die beidenvor allem beim jüngeren Publikum gut ankommen, dessen ist sich Elstner sicher.

Der 83-Jährige begrüßt also die Entscheidung, überrascht war er dennoch davon. "Ich hatte die beiden nicht auf dem Schirm", erklärte er in einem Interview mit dem "Spiegel". Trotzdem freue er sich auf die Sendung. Mit den Kaulitz-Brüdern habe das ZDF ein "mutiges Experiment" in Angriff genommen, "das gelingen kann", so Elstner. Er drücke den beiden die Daumen.

Derzeit beliebt:
>>"Bergdoktor" Martin Gruber muss gleich zwei Leben retten – und Tochter Lili erwartet eine Hiobsbotschaft
>>Taschentücher bereithalten! Der emotionale Abschied von Paul Walker läuft heute im Free-TV
>>Fans kritisieren Silvester-Nacht der Kaulitz-Bruder – die wehren sich
>>TV-Hammer beim ZDF: Bill und Tom Kaulitz sollen "Wetten, dass ..?" moderieren

Kaulitz-Brüder fühlen sich "wahnsinnig geehrt"

Das ZDF hat am Mittwoch nach vorausgegangenen Berichten den "Wetten, dass ..?"-Coup bestätigt. Man freue sich, im "frisch gestarteten Jahr bereits ein echtes Show-Highlight für 2026 ankündigen" zu können, erklärte der Sender in einer Stellungnahme. "Dass wir Bill und Tom Kaulitz für die Moderation gewinnen konnten, macht die Überraschung perfekt."

Die Kaulitz-Brüder zeigten sich stolz über ihre Verantwortung, Es sei eine "wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen", erklärte Bill Kaulitz in einem Statement. Bruder Tom ergänzte: "Gleichzeitig sind wir natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen."

Die durch die Rockband Tokio Hotel bekannten Zwillinge werden laut ZDF am 5. Dezember zum ersten Mal den Fernsehklassiker präsentieren. Die Sendung wird in Halle an der Saale produziert. Die Kaulitz-Brüder würden das Publikum mit "einmaligen Wetten, großartigen Musik-Acts und zahlreichen Stars auf der berühmtesten Show-Couch Deutschlands begrüßen", hieß es weiter. Welche Gäste erwartet werden, steht noch nicht fest.

"Wetten, dass ..?" war am 14. Februar 1981 zum ersten Mal auf Sendung gegangen. Showerfinder Frank Elstner moderierte die Unterhaltungsshow als erster. Sechs Jahre und 39 Ausgaben später übergab er den Stab an Thomas Gottschalk, der bis zur bislang letzten Ausstrahlung im November 2023 das prägende Gesicht des Erfolgsformats war.

Thomas Gottschalk: Das waren seine krassesten Outfits
Showmaster, Entertainer, TV-Legende – und wandelnde Moderevolution: Thomas Gottschalk hat das deutsche Fernsehen auf vielen Ebenen geprägt, insbesondere auch mit seinem unverwechselbaren Modestil.
Mode
Thomas Gottschalk im roten Anzug.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Nach dem Krimi gegen Spanien: So geht es bei der Handball-EM im TV weiter
Handball-EM 2023
Juri Knorr
Sichtlich bewegt: Giovanni Zarrella erzählt von den Ängsten seiner Mutter
Schlagerstar berührt mit TV-Statement
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
"Bares für Rares": Versechsfachter Wunschpreis & geheimer Goldschatz
Sendung vom 19. Januar
Die Experten Colmar Schulte-Goltz, Wendela Horz und Annika Raßbach stehen mit Moderator Horst Lichter im "Bares für Rares"-Studio nebeneinander, dabei lächeln sie in die Kamera.
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ startet ins neue Jahr mit besonders grausamen Fällen
True Crime im Zweiten
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Lilian Klebow über Mental Load, Familie und warum Frauen oft alles tragen
"SOKO Wien"-Star im Interview
Lilian Klebow im Interview
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
37°: arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld: Drei Frauen kämpfen um finanzielle Unabhängigkeit
Ein Leben zwischen Geldsorgen und Selbstverwirklichung
37°: Arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld
So sah "Bergretter" Sebastian Ströbel früher aus
TV-Wandel
Sebastian Ströbel
"Donald Trump – König im Weißen Haus?": Drama aus dem Oval Office
Trump-Doku
Donald Trump - König im Weißen Haus?
"WISO Dokumentation: My Make or Break": Reportage über die Arbeit der Gen Z
Berufseinstieg
WISO-Dokumentation: My Make or Break
Was Sie noch nicht über "Die drei ???" wussten
Kultreihe enthüllt
Die drei ??? - Toteninsel
"Ein mächtiger Gegner": Alle Infos zur spannenden Miniserie bei ARTE
Anwältin in Bedrängnis
Ein mächtiger Gegner
"Der schlechteste Film, den ich je gesehen habe": So sah Chris Pratt in seiner ersten Rolle aus
Chris Pratts Aufstieg
Chris Pratt
"Ohne Gewehr – Leben nach dem Biathlon": Alle Infos zur ARD-Reportage
Wie geht es weiter?
Ohne Gewehr - Leben nach dem Biathlon
"Nord bei Nordwest – Fette Ente mit Pilzen": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Unerwartet ernst
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Jan Köppen von Instagram-Kommentaren erschrocken: "Dass man Leuten so Sachen schreibt ..."
Jan Köppens Look
Jan Köppen
"Dschungelcamp" 2026: RTL verkündet überraschende Neuerungen
Es geht wieder los!
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Musiker, Sportler und viel Aufmerksamkeit
Prominente Ex-Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
GNTM-Aus nach einer Runde: Das steckte hinter Sophia Thomallas Rauswurf
Schnelles Ende in der Casting-Show
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Sarah Engels meldet sich nach Hassnachrichten völlig aufgelöst: "Das macht mich so wütend"
Social-Media-Kritik
Sarah Engels
Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten
Wer setzt sich durch?
Die Musiker Abor & Tynna auf der ESC-Bühne 2025.
Giovanni Zarrella gegen Andrea Kiewel? Neue Diskussion um Live-Musik im ZDF-Fernsehgarten
Schlager-Open-Air am Lerchenberg
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
Giovanni Zarrella spaltet mit Trinkgeld-Geständnis die Fans
Gastronomie-Insider
Giovanni Zarrella
Elf Jahre alter Rekord von Helene Fischer: Dieser Star hat ihn gebrochen
"Atemlos" abgelöst
Maite Kelly auf der Bühne.
Das ist der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Berühmtes Paar
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Ex-DSDS-Finalistin Janina El Arguioui teilt große Transformation: "Ich habe mich halbiert"
Körperliche Transformation
Janina El Arguioui
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart
Strack-Zimmermann fordert ein selbstbewusstes Europa gegen Trump
Nach Grönland-Drohungen
ZDF-"Morgenmagazin"
"Das hat mich immer begleitet": Atze Schröder spricht offen über Angst vor Geldsorgen
Comedy und Geld
"Das! Rote Sofa"
"Thelma & Louise"-Star wird 70: Was macht Geena Davis eigentlich heute?
Hollywood-Ikone
Geena Davis