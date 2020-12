"2020 – Das Quiz": Das sind die Promi-Kandidaten

Kann man am Ende des Corona-Jahrs überhaupt noch Witze machen? Man muss, denkt sich Frank Plasberg. Der sonst so gestrenge Polit-Talk-Moderator hält an einer lieb gewonnenen Tradition fest. Bereits zum 13. Mal lässt er nun mit "2020 – Das Quiz" die zurückliegenden Monate Revue passieren. Dabei greift er für Spiel und Spaß noch mal außergewöhnliche Momente auf, erinnert an Kuriositäten und versucht an die großen Emotionen des Jahres anzuknüpfen.

Eigentlich ist dann fast schon egal, was genau über die Bühne geht, wenn Plasberg den Entertainer in sich wiederentdeckt. Fast wichtiger als der Ausgang des Quiz-Marathons ist ein Wiedersehen mit seinen stets gut ausgewählten Gästen – allen voran ist da Barbara Schöneberger zu nennen, die nun schon zum achten Mal mitmacht.

Ebenfalls nicht fehlen darf Günther Jauch, er war sogar schon zwölfmal mit von der Partie. Eine besondere Routine hat auch der Schauspieler Jan Josef Liefers entwickelt: Er trat zwar "erst" neunmal mit an, heimste aber vier Siege ein. Jauch gewann dreimal, Schöneberger sogar nur einmal. Erstmalig diesmal mit von der Partie ist der stets sympathisch aufgeweckte Comedian Ralf Schmitz.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH