Wer weiß denn sowas XXL: Die Kandidaten am 29. Dezember 2020

Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton verabschieden das Jahr mit einer weiteren XXL-Ausgabe ihrer erfolgreichen Quizshow. Sechs prominente Rategäste sind am Start.

"Wer weiß denn sowas", der Ratespaß mit Moderator Kai Pflaume und den beiden schlagfertigen Teamkapitänen Elton und Bernhard Hoëcker, ist ein verlässlicher, immer unterhaltsame Quotenbringer für das Erste unter der Woche. Auch bei den großen Mehrgenerationen-Ausgaben wie "Wer weiß denn sowas XXL" springt regelmäßig der Funke über. Diesmal treten Jürgen von der Lippe und Torsten Sträter, Mark Forster und Vicky Leandros sowie David Garrett und Heike Makatsch zum charmanten, weil letztlich eben doch eher augenzwinkernden als bierernsten Wissens-Wettkampf an.

Zunächst bringt ein "Comedy-Duell" die beiden Live-Bühnenkünstler Jürgen von der Lippe und Torsten Sträter zusammen. Was beide eint: Sie gelten auch als zwei der besten deutschen Vorleser. Und ums Zuhören-Können geht es gewissermaßen auch: Man muss nämlich beim Beantworten der Fragen ein feines Gespür für die Zwischentöne unter Beweis stellen.

Ein auf den ersten Blick etwas kurioses Musiker-Duell dürfte das Aufeinandertreffen des trotz seiner mittlerweile 36 Jahren immer noch eher spitzbübisch wirkenden "The Voice of Germany"-Coachs Mark Forster mit der Grand Dame Vicky Leandros sein. Sie zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Der Pop-Star mit der Kappe hat sich in den Charts festgesetzt: Allein Forsters Hit-Single "Au Revoir" verkaufte sich mehr als eine Million mal.

Im letzten Aufeinandertreffen müssen Heike Makatsch, einst Star des Musikfernsehsenders VIVA, längst aber sehr arrivierte Fernsehfilm-Schauspielerin und "Tatort"-Kommissarin, sowie der Star-Geiger David Garrett messen. Auch bei ihnen geht es weniger um Faktenwissen als um Schlagfertigkeit und die Fähigkeit, sich und die Welt einmal nicht allzu ernst zu nehmen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH