Festkonzert aus der Semperoper abgesagt: ZDF Aufzeichnung aus 2016

Während die ARD auf die Live-Ausstrahlung ihres Silvesterkonzerts als "Klassik-Höhepunkt des Jahres" am 31. Dezember verzichtet und wegen Corona einen Zusammenschnitt früherer Konzerte sendet, beabsichtigte das ZDF, an seinem traditionellen "Festkonzert aus der Semperoper" am Jahresende festzuhalten. Doch kurz vor Weihnachten kam dann doch die Absage.