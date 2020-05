RTL-Quizshow

Von Rupert Sommer

Eine ziemlich bunt zusammengewürfelte Truppe stellt sich in einer neuen Folge von "5 gegen Jauch" dem Duell mit dem RTL-Moderator. Mit dabei ist auch Cathy Hummels.

Wer rastet, der rostet. Und so ist es in Zeiten eingeschränkter Bewegungsmöglichkeiten nicht nur wichtig, sich sportlich, sondern auch geistig fit zu halten. Also bringt sich Günther Jauch, der in Sendungen wie "Wer wird Millionär?" gerne mal mit seiner Freizeit-Sportabneigung kokettiert, in der neuen Ausgabe von "5 gegen Jauch" ordentlich ins Schwitzen. Er tritt – wie üblich im Wettkampf um einen Gewinn von 100.000 Euro, der guten Zwecken zufließen soll – gegen ein schlagkräftiges Quintett an.

Ihre Muckis spielen und Hirnzellen glühen lassen diesmal Kollegen, die einen ziemlich weiten Bogen durch die Altersklassen und gesellschaftlichen Schichten schlagen: Jauch misst sich unter den kritischen Blicken (und gelegentlich spöttischen Kommentaren) von Moderator Oliver Pocher mit dem Comedian Chris Tall, dem Schauspieler und Moderationskollegen Wayne Carpendale, der weltgewandten RTL-Kollegin Frauke Ludowig, mit Erfolgskomiker Mario Barth und dem Social-Media-gestählten Society-Phänomen Cathy Hummels.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH