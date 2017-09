Neue Staffel auf RTL

"Alarm für Cobra 11": So eine Verfolgungsjagd gab es noch nie

Von Andreas Schöttl

Mit 13 neuen Folgen kehrt die Action-Serie "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" wieder in das Programm von RTL zurück. Der Auftakt zur neuen Staffel erfolgt standesgemäß in Spielfilmlänge – und diesmal mit einer Verfolgungsjagd, die es so noch nicht gegeben hat.

Seit mehr als 21 Jahren lässt es "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" (RTL-Erstsendung im März 1996) krachen. Unzählige Autos sind seitdem in die Luft geflogen, wurden geschrottet oder gleich ganz zerlegt. Verwunderlich zwischen all den Einzelteilen ist, dass den Machern der Produktionsfirma action concept überhaupt noch ein Gefährt einfällt, das noch nicht zum Einsatz gekommen ist.

Für den 120-minütigen Pilotfilm zum Auftakt der neuen Folgen sind sie bei ganz schwerem Gerät fündig geworden. Erstmals in der sehr langen Geschichte der Polizei-Serie liefern sich zwei Panzer eine Verfolgungsjagd. Gedreht wurde der spektakuläre Filmcrash auf der ehemaligen US-Airbase in Bitburg und dem ehemaligen NATO-Hauptquartier in Mönchengladbach. Zu sehen ist unter anderem, wie eine 300 PS starke russische Panzerhaubitze 2S1 mit ihren 16 Tonnen Stahl über drei Autos walzt und dann auch noch durch eine Mauer bricht.

"Dann wird dir nur noch schlecht vor Angst"

Panzerfahrer Marcel König sagte über den gefährlichen Dreh: "Ich fahre seit zehn Jahren Panzer, aber ich bin kein Stuntman. Wenn dir dann auf einmal gesagt wird, dass du mit Vollgas über drei Autos sollst, dann wird dir einfach nur noch schlecht vor Angst." Tatsächlich endete der Stunt für ihn schmerzhaft. Als der Panzer auf die Autos katapultiert worden ist, gab es einen gewaltigen Schlag. "Dann bin ich mit dem Nacken gegen den Lukenrand geknallt", so König.

Diese halsbrecherischen Aktionen sind es, die den Serien-Oldie noch immer sehr beliebt machen. Im vergangenen Herbst holten "Die Autobahn-Cops" bis zu 16 Prozent Marktanteil bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Im Mai dieses Jahres wurde mit 17,5 Prozent bei den Umworbenen sogar die besten Werte seit Jahren eingefahren.

Platzt die Hochzeit zwischen Semir und Andrea?

In der ersten der neuen Folgen droht die erneute Hochzeit zwischen Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) und seiner Andrea (Carina Wiese) zu scheitern. Kurz vor der geplanten Feier, bei der auch Nino de Angelo auftreten soll, wird Semirs Schwiegervater entführt.

