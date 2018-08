| Babyglück

Bei Instagram bestätigte Juliette Greco die Geburt ihres Sohnes. Der Kleine heißt Felice und macht das Familienglück von Juliette, ihrem Mann Salvatore und Tochter Luana (5) perfekt. "Luana hat es morgens noch in den Kindergarten geschafft, wir waren lurz vor knapp im Krankenhaus und um 8.50 Uhr war er da", schrieb Greco bei Instagram.

Juliette Greco spielt bei "Alles was zählt" die Rolle der "Lena Bergmann", in der sie noch am Montag zu sehen war. Seit 2013 ist sie mit ihrem Ehemann Salvatore Greco verheiratet. Auch der Schweizer war bis 2013 Darsteller bei "Alles was zählt".

Bei der Geburt seines Sohnes war Salvatore, der bei "AWZ" als "Jan Marco Schöler" zu sehen war, natürlich dabei. "Danke. Keine Wehe ohne Dich. Ich liebe Dich", schrieb seine Ehefrau bei Instagram.