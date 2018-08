| Traumpaar getrennt

Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco schienen wie gemacht füreinander. Bei "Bachelor in Paradise" knisterte es von Beginn an zwischen den beiden. Evelyn und Domenico kamen sich immer näher und planten am Ende der Sendung schon die gemeinsame Zukunft. Doch wenige Monate später ist alles aus.

Wie Evelyn in einem Interview mit "RTL Explosiv" unter Tränen bestätigte, hat sich das Paar getrennt. Schon bei Instagram hatte sie Ende Juli in einem Post angedeutet, dass sie wieder Single ist. Evelyn postete ein Foto mit einem aufblasbaren Pelikan und schrieb dazu: "Meine Begleitung für den Sommer."

Der Grund für die Trennung: Domenico soll angeblich ein Kind von einer anderen Frau erwarten und in den letzten Wochen zweigleisig gefahren sein. Schon bei den Dreharbeiten zu "Bachelor in Paradise" sei die andere Frau schwanger gewesen, will Evelyn erfahren haben.

Wie RTL berichtet, ließ Domenico über sein Management mitteilen, er wolle sich derzeit nicht äußern. "Des Weiteren wird nicht dementiert, dass er Vater wird. Es wird allerdings auch nicht bestätigt", hieß es in der schriftlichen Stellungnahme.

Philipp und Pam im Liebesglück

Doch wie sieht es bei den anderen Paaren aus, die sich bei "Bachelor in Paradise" gesucht und gefunden haben? Pam Denyssa Gil Mata, die sich in der Sendung in Philipp Stehler verliebte, postet erst am Montag in ihren Instagram-Stories eine Art Best of der schönsten Liebesfotos.

Unmittelbar nach dem Staffel-Finale hatte Pam ihrem Philipp via Instagram eine Liebeserklärung gemacht. "Hätte ich nicht mit ihm das Paradies verlassen, hätte ich es mit keinem anderen Mann. Jetzt habe ich endlich den starken Mann an meiner Seite, den ich mir immer erhofft habe, der mich jeden Tag zum Lachen bringt und bei dem ich einfach ich sein kann", schrieb sie im Juni. Im Juli war das Paar im Liebesurlaub auf Formentera.

Good Times #formentera Ein Beitrag geteilt von Pamela Denyssa Gil Mata (@pamelita_mata) am Jul 9, 2018 um 11:12 PDT

Auch bei Yeliz Koc und Johannes Haller läuft offenbar noch alles rund. Beide mussten "Bachelor in Paradise" vorzeitig verlassen, doch abseits der Kameras hatte es gefunkt "Nach all dieser Zeit können wir nun sagen, dass wir zusammen sind und freuen uns, es ab jetzt auch nicht mehr für uns behalten zu müssen. Wir hoffen ihr habt Verständnis, dass wir erstmal schauen mussten, wohin der Weg uns führt", schrieb Yeliz nach dem Staffel-Finale im Juni.

Seitdem wimmelt es auf ihrem Instagram-Profil nur so von Liebesfotos mit Johannes. Die beiden haben sogar ihr eigenes Klamotten-Label gegründet. Es heißt – passend zur Sendung – Mr and Mrs Rose.