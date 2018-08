Die Kommissare Ludwig Schaller (Alexander Held, rechts), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) ermitteln: In einem Hotel wurde eine Leiche in einem Stahlkoffer gefunden. Sie stoßen auf falsche Freunde und Intrigen - und dringen dabei bis in Diplomatenkreise vor.

Fotoquelle: ZDF / Hendrik Heiden